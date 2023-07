Závod Brno - Mikulov - Brno nepoznal ve své moderní historii jiného vítěze než Adama Ťoupalíka. Český klasikář vyhrál také třetí ročník této obnovené jednorázovky, tentokrát si v dramatickém dojezdu poradil s Maciejem Paterskim a Mártonem Dinou.

I třetí ročník obnovené silniční klasiky Brno - Mikulov - Brno ovládl Adam Ťoupalík. | Foto: Jaroslav Svoboda/TJ Favorit Brno

Letošní ročník v mnohém připomínal závody z předchozích dvou let. Rozhodovalo se až v posledních dvou stoupáních a celý závodní den byl plný akce. Pětadvacet minut po poledni se peloton 154 cyklistů vydal z velodromu pořádajícího klubu Favorit Brno směrem k ostrému startu na okraji Brna. V horkém a větrném počasí to byl pro všechny účastníky náročný den.

Kukrle se zapojil do dlouhého úniku

V protivětru na cestě do Mikulova unikl nejdříve Nizozemec Jacob Buijk z celku Universe Cycling, ale byl brzo dostižen a další pokus trojice uprchlíků byl nadějnější. Martin Kohout (Regionální tým Příbram), Ádám Pápai (Lotus Team) a Amit Keinan (Izrael) si nejdříve nevytvořili velký náskok, pomoci jim musel Jan Ryba (Sparta Praha) a přidal se taky Nizozemec Jarri Stravers (Universe Cycling).

Pětice to v tomto složení dotáhla do stoupání v Pavlově, kde se k nim přidal také bývalý český mistr Michael Kukrle (Felbermayr Simplon Wels). Ten měl na vývoj závodu velký vliv, protože po jeho připojení se k úniku narostl odstup mezi vedoucí skupinou a pelotonem až na téměř čtyři minuty.

V silném větru se peloton občas natáhl a potrhal, ale žádné velké dělení se nekonalo. Všichni uprchlíci byli dostiženi ještě před závěrečnými šedesáti kilometry závodu, před nájezdem do stoupání za Dolními Kounicemi. Další pokusy o únik měly velmi krátkou životnost, rozhodovat se mělo až v těch nejtěžších kopcích v okolí Brna.

Výjezd z Dolních Kounic se nejel na plný plyn, až v následujícím stoupání Hlína se peloton roztrhal. A mohl za to především tým Felbermayr Simplon Wels, který v úvodní pasáži s maximem okolo patnácti procent nastolil tak vysoké tempo, že na čele zůstala jen malá skupina, kde však nechyběl obhájce vítězství Adam Ťoupalík z Elkov Kasper.

Právě závodníci Elkovu převzali iniciativu před vrcholem Hlíny, ale nikdo jim nechtěl pomoci a vedoucí skupina se ještě o několik jmen rozrostla. Elkov Kasper měl vpředu kromě Ťoupalíka také Michaela Boroše a Jana Bártu, kteří byli ochotni pro svého lídra tvrdě pracovat. Konkurenční ATT Investments měl na čele závodu dokonce čtyři jezdce - Jakuba Otrubu, Tomáše Jakoubka, Karla Camrdu a lídra Mártona Dinu.

Zangerle favoritům zatopil

Přesto to nebyl nikdo z favorizovaných českých a polských týmů, kdo se vydal do dalšího útoku. Ve stoupání do Ořechova, pětačtyřicet kilometrů před cílem, zaútočil Emanuel Zangerle, Rakušan ve službách Felbermayr Simplon Wels.

Dvaadvacetiletý cyklista si vytvořil náskok až minutu a půl, sólově se ho vydali stíhat izraelský reprezentant Roi Weinberg a Polák Mateusz Kostanski (Voster ATS), ale nikdy ho nedohnali. Zangerle byl příliš silný, ve stoupání do Omic stále držel dobrý náskok, bohužel mu však rychle docházely síly, ve výjezdu na Kývalku přišel o většinu náskoku a pod kopcem k automotodromu byl dostižen.

Za Zangelerem musely spojit síly týmy Elkov Kasper a ATT Investments. Nejvíce práce odvedl Otruba, zapojili se také Bárta a Boroš. Před stoupáním k automotodromu byli v čelní skupině hned čtyři jezdci ATT Investments (Otruba, Jakoubek, Camrda a Dina), ale pouze dva z Elkovu (Ťoupalík a Boroš), Bárta odpadl.

Tyto závodníky doplnili ještě Martin Voltr (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol), Maciej Paterski, Jakub Kaczmarek, Piotr Brozyna (Voster ATS), Šimon Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor), Tobiasz Pawlak a Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski).

Rozhodl až Špilberk

Otruba s Borošem odskočili ze skupiny ve sjezdu v Žebětíně a pokusili se malého náskoku využít. Ačkoliv oba měli především týmové úkoly, před stoupáním do Kohoutovic donutili pracovat polské závodníky a aktivního Voltra. Otruba s Borošem byli dostiženi a skupina byla opět pohromadě a vydržela tak až do předposledního stoupání na Žlutý kopec.

Zde se skupina definitivně rozdělila, v desetiprocentním stoupání zaútočil Budzinski, ale Ťoupalíka, Paterského a Diny se nezbavil. V rychlém sjezdu ze Žlutého kopce to Budzinski zkusil ještě jednou, do cílového stoupání na hrad Špilberk najížděl jako první, ale rychle mu došly síly. Naopak Ťoupalík a Paterski svedli dlouhý a hodně tvrdý souboj. Ťoupalík byl ve strmém a technicky náročném finiši nakonec nejlepší, stejně jako v předchozích dvou letech a potřetí v řadě mohl zvednout ruce nad hlavu. Zkušený Paterski skončil druhý a pro třetí místo si dojel Maďar Dina. Ve všech třech ročních Brno - Mikulov - Brno, si tým ATT Investments připsal třetí místo.

Brozyna projel cílem na pátém místě už s větším odstupem a zbytek první desítky vyplnili čeští cyklisté, šestý byl Jakoubek a za ním dojeli Kukrle, Voltr, Camrda a Boroš.

Brno - Mikulov - Brno - 3. ročník

1. A. Ťoupalík (Elkov Kasper) 4:41:41, 2. Paterski (Pol.) -6, 3. Dina (Maď.) -10, 4. Budziňski -13, 5. Brozyna (oba Pol.) -21, 6. Jakoubek (ATT Investments) -22, 7. Kukrle (Felbermayr-Simplon Wels) -25.