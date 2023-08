Česká basketbalová reprezentace se v Brně chystá na předkvalifikaci o olympijské hry v Estonsku i se svou největší hvězdou Vítem Krejčím, jediným českým hráčem, který aktuálně nastupuje v zámořské NBA. Rozehrávač Atlanty Hawks se s národním týmem v hale Vodova v pátek od pěti hodin odpoledne postaví Argentincům a v neděli ve stejnou dobu Belgii. „Vždycky je super hrát za nároďák, vidět kluky. Jsem rád, že jsem měl možnost přijet a reprezentovat, těším se na zápasy,“ říká třiadvacetiletý basketbalista.

Česká basketbalová reprezentace se sešla v Brně i s Vítem Krejčím (na snímku). | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Je to jiný sraz pod novým koučem Diegem Ocampem?

Každý trenér má svoji filozofii, styl hry je jiný. Všichni se to musíme naučit a chvíli to bude trvat, ale věřím, že na zápasy v Estonsku budeme připravení.

V Brně vás čeká velký test s Argentinou…

Nejlíp se testuje proti nejlepším týmům a všichni se těšíme na ty zápasy, bude to opravdová prověrka. Nejdůležitější je se každý den posouvat dál, zlepšovat se a věřím, že až pojedeme do Estonska a bude se hrát naplno a doopravdy, budeme připravení.

Vrátil jste se z Ameriky, kde jste hrál Letní ligu. Jak se cítíte?

Přiletěl jsem před dvěma týdny, měl jsem pár dní, kdy jsem si dal trošku volno, začal jsem se připravovat individuálně a fyzicky se cítím skvěle.

Jaký basketbal se hrál v Letní lize?

Je to samozřejmě hodně individuální, na druhou stranu náš tým byl hezky postavený, sešli se tam hráči, co si chtěli půjčovat balon. Myslím, že jsme hráli docela hezký basket, bohužel nám nevyšlo, abychom se dostali do čtyř nejlepších týmů, ale byli jsme skoro tam. Hodnotím to určitě pozitivně.

Přitom v Letní lize si hráči chtějí většinou nahrát čísla pro sebe…

To ano, ale tým je postavený dobře, hned od začátku jsme věděli, jaký styl basketu chceme hrát. Myslím, že jsme si to všichni užili.

Zdroj: Sabir Agalarov

Jak vaše výkony hodnotili trenéři?

Ještě jsem s nimi nemluvil, většinou si po Letní lize všichni dáme dva týdny volno. Teď se soustředím na reprezentaci a uvidíme, kam to povede.

Sledoval jste, jak si počínali čeští reprezentanti na předchozím klání v Portugalsku?

Začal jsem tak přípravu, že jsem koukal na zápasy, abych sem nepřijel s tím, že nevím, jaký styl basketu se tady hraje. Mám to štěstí, že jsem s Diegem hrál v Zaragoze, vím, jaký je styl trenéra. Teď bude pár tréninků a zápasů už jen o tom, abychom si zase sedli, nějak jsem se do toho systému dostal a byl připravený na utkání.

Chce po vás trenér Ocampo v národním týmu to stejné, co požadoval ve španělské Zaragoze?

Jo, chce hrát rychle, agresivně, takže je to stejné jako v Zaragoze. Samozřejmě se hra trochu liší podle toho, jaké hráče máte. Každý trenér má svou charakteristiku, kterou dodržuje, není to pro mě nic nového.

Váhal jste nad tím, zda dorazíte na olympijskou předkvalifikaci?

Ne. Po minulém létě jsem potřeboval chvíli volno, promyslet si to. Když jsem viděl, že Diego je nový trenér, tak jsem neváhal, máme spolu dobrý vztah.

Koncem příštího týdne vstoupíte do olympijské předkvalifikace, co od ní tady čekáte?

Máme týden na to se zlepšovat, pro mě individuálně budou utkání velmi důležitá, abych se dostal do týmu, do stylu hry. S klukama jsem už hrál, pořád je basket o tom dostat míč do koše, to se nikdy nemění. (úsměv)

Postupový klíč je hodně náročný.

Určitě, ale do každého zápasu budeme nastupovat ve sto procentech a věřím, že máme tým dostatečně dobrý na to, abychom vyhráli a postoupili.

Přicházíte jako lídr národního mužstva?

Myslím, že lídrů je tady víc, někteří kluci jsou zkušenější než já, na druhou stranu myslím, že mám mužstvu co nabídnout a že ho můžu nějak táhnout. Je mi jedno, jestli budu lídr, nebo ne, chci prostě týmu pomoct vyhrát.

Vyhovuje vám, že si v reprezentaci přidáte další náročné duely?

Taky je to jeden z důvodů, proč jsem tady chtěl hrát. V minulé sezoně jsem nebyl tolik vytížený, jsem vděčný za každou minutu, co můžu být na hřišti. Byl to další motivační faktor.

Načerpal jste síly při dovolené?

Bylo to super. S kamarády jsme si pronajali chatu u Ostravy, týden jsme tam odpočívali, jen jsme ráno chodili do posilovny, běhat, večer jsme odpočívali. Byl to takový mentální odpočinek.

Házel jste někde balonem do koše?

Ne, to byla celá pointa, že jsme si pronajali chatu v horách s Ráďou Farským a kamarády, abychom si mentálně odpočinuli od basketu, jen jsme chodili do posilovny a běhat, abych zůstal v kondici.

Projevila se soutěživost sportovců i v deskových hrách?

Tak to s Ráďou vždycky. Je fajn mít kamaráda, se kterým se můžeme zlepšovat, ať už v basketu, posilovně nebo v deskových hrách, šachách, ve všem soutěžíme.

Kdo je lepší šachista?

To se zeptejte jeho. (smích)

Udělalo vám velkou radost, že Sršni Písek, kde jste s basketbalem začínal, postoupili do Národní basketbalové ligy?

Obrovskou, na finálových zápasech jsem byl. Je to klub, který miluju. Stavíme tam hřiště a doufám, že se v Písku vytvoří další akademie, kluci tam budou chodit a zlepšovat se díky zázemí. Jsem za to extrémně rád.