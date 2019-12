Ve čtyřiatřiceti letech už ve své volejbalové kariéře zažil leccos. Situace, jaká nastala v závěru čtvrté sady při extraligové dohrávce v Příbrami, však překvapila i jeho. Hrající asistent trenéra brněnského celku Michal Hrazdira nakonec se svými spoluhráči dokráčel ve středočeském městě k výhře ve čtvrté sadě 28:26 a tím pádem i k vítězství v celém utkání 3:1 na sety.

Smečař Michal Hrazdira. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Brňané přitom ve čtvrté sadě prohrávali 20:23, ale poté rozhodčí přišli na to, že domácí špatně vystřídali a následovala vypjatá dvacetiminutovka zmatků a hádání. Po ní nakonec rozhodčí odečetli Příbrami dva body a Brnu naopak jeden přidali. Rázem svítilo na tabuli skóre 21:21. „To nebylo utkání, ale fraška. Sebrali nám dva body, že jsme nevystřídali. Na to asi mají právo. Ale potom nás vrátili do absolutně špatného postavení, což je proti pravidlům. Vůbec nezvládli závěr,“ rozčiloval se do kamer České televize rozhořčený trenér Příbrami Martin Kop.