Deník Rovnost s bývalým českým reprezentantem probral pět klíčových témat zápasů nadstavbové skupiny A1 i zásadní otázky před čtvrtfinále play-off, ve kterém se Brno střetne s USK Praha.

MENTÁLNÍ SÍLA.

V mladém brněnském kádru se nacházejí jen Aleksandar Yanev Georgijev a Jakub Krakovič, kterým je víc než pětadvacet let. „Zápasy v nadstavbě ukázaly, že máme mladý, nevyspělý a nezkušený tým. Proti připravenému a tvrdému soupeři jsme se potýkali hodněkrát s tím, že jsme nebyli mentálně dostatečně silní, abychom zdolali některé momenty nejen v jednom utkání, ale třeba i v sérii dvou proher, kdy jsme nevypadali vůbec tak, jak si přejeme,“ řekl Bartoň.

PROBLÉMY V OBRANĚ.

Ještě zhruba před dvěma měsíci si brněnský kouč Lubomír Růžička stěžoval na malou úspěšnost v doskocích. „To je alfa a omega každé obrany. Na doskoku jsme se brzdili, ale paradoxně tam jsme se teď zlepšili a udělali pokrok. Momentálně nás spíš tlačí bota v týmové obraně,“ líčil Bartoň.

Výkony týmu poznamenaly také absence brněnských opor. Kouči Růžičkovi scházeli v některých utkáních Viktor Půlpán, Šimon Puršl a finská posila Aapeli Alanen. „Bohužel nám přestala fungovat hlavně obrana jeden na jednoho. Myslím, že na to měla vliv právě zranění našich nejlíp fyzicky připravených hráčů. To je prostě znát, protože se pak bavíme o mladých klucích, kteří nejsou ještě urostlí, chybějí jim kila, agresivita a zkušenost hrát tělem,“ poznamenal Bartoň.

V této sezoně je jedním z asistentů kouče Lubomíra Růžičky (vlevo) bývalý reprezentační basketbalista Luboš Bartoň.Zdroj: Basket Brno/Jan Russnák

Průběžná tabulka skupiny A1 Národní basketbalové ligy:

1. Nymburk: 29 zápasů – úspěšnost 96,6 %

2. Kolín: 30 – 66,7 %

3. Opava: 30 – 66,7 %

4. USK Praha: 30 – 53,3 %

5. Basket Brno: 32 – 50 %

6. Pardubice: 31 – 45, 2 %

NÁVRAT OPOR.

Zatímco rozehrávač Půlpán už do posledních ligových duelů naskočil, Puršl a finský reprezentant Alanen ještě realizačnímu týmu nejsou k dispozici. „Šimon se už bude vracet, má ještě pár zákroků, aby mu patu pořádně ošetřili, ale na play-off určitě bude,“ prozradil rodák z České Lípy.

Fin má problémy s kotníkem. „Jeho vazy jsou v pořádku a teď začíná pomalu poklusávat. Doufáme, že do šesti dní se dostane do tréninkového procesu,“ pravil Bartoň.

ROZHODUJÍCÍ FAKTORY.

Play-off je v každém sportu vrchol soutěží. Co v něm tedy rozhoduje? „Srdce, fyzičnost a odolnost. Myslím, že to jsou věci, které bohužel nejsou na naší straně, ale budeme stavět hráče, kteří ty parametry budou mít,“ podotkl Bartoň.

Pro řadu brněnských basketbalistů půjde o první zápasy ve vyřazovací části. „Víme, že máme spoustu mladých hráčů, ale potřebují právě okusit, že bázlivost a ostýchavost na hřiště nepatří. Kdo to nepochopí, nebude hrát,“ zdůraznil Bartoň.

NEPOVEDENÁ PŘÍPRAVA.

Brno termín čtvrtfinálového dvojutkání s USK Praha stále nezná. „Doufejme, že do konce týdne se situace vykomunikuje,“ hlesl Bartoň.

Pauzu před startem play-off si chtěl Basket zpříjemnit v posledním duelu nadstavbové části. V něm ale prohrál ve středu v Kolíně 69:90. „Zápas jsme brali jako přípravu na play-off, ale vůbec jsme se nedostali do rytmu, do kterého jsme chtěli. Musíme si uvědomit, co je třeba zlepšit,“ dodal brněnský talent Jakub Nečas.