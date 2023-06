Více než důstojné zakončení měla badmintonová extraliga. Na jedné straně brněnská Slatina, jejíž sestava byla prošpikovaná špičkovými Dány, na druhé obhájci titulu z Benátek, kteří si v počtu skvělých cizinců se soupeři nic nezadali. Pro nezasvěcené: jako by Real vyzval Barcelonu a k potěše parádně zaplněné X Areny se ze zlata radoval bílý balet. „Byly to obrovské nervy,“ přiznal trenér Xarena Slatina Badminton Clubu Milan Ludík a doplnil: „Náš recept na titul? Měli jsme jen štěstí na dobré lidi.“

Vítězství v badmintonové extralize oslavil brněnský celek Xarena Slatina Badminton Club. | Foto: Rastislav Belan

Jeho slova jsou hodně skromná. Za vzestupem brněnského oddílu stojí především dva lidé – šéf Slatiny Ladislav Vorel a hlavní kouč. Druhý jmenovaný využívá své kontakty z bohaté hráčské kariéry. „Samozřejmě není jednoduché badmintonisty takového kalibru do týmu dostat. Všem se snažíme poskytnout kvalitní zázemí. Jsme komunikativní a vstřícní. Tím pádem se nám daří je přesvědčit,“ míní Ludík.

Skutečných hvězd získal hned několik. Tou nejblyštivější je někdejší sedmý hráč světa Dán Hans-Kristian Vittinghus. „Obrovský bojovník a velký gentleman,“ smekne trenér před rodákem z Frederikshavnu. Nebo deblisté Jeppe Bay a Sara Lundgaard. „Sara byla léta členkou dánského národního centra, později upřednostnila pracovní povinnosti, ale stále předvádí skvělý badminton. Jeppe je součástí reprezentace. Mladý a perspektivní hráč a momentálně jeden z nejlepších dánských deblistů,“ představí opory.

Důvodů, proč cizince do Slatiny přivádí, je hned několik. „Kvůli sponzorům, dotacím a celkovému image oddílu je důležité uhrát v extralize vynikající výsledek,“ neskrývá Ludík. To ovšem není klíčové. „Naší prioritou je vychovávat vlastní hráče. S hvězdami v jednom týmu posbírají mladí takové zkušenosti, že se dostanou podstatně dál,“ vysvětluje trenér a zmíní například Tadeáše Brázdu. Pak tu je celková propagace badmintonu. „Hráč, který patřil do světové desítky, přiláká do hlediště fanoušky. Dokáže zatraktivnit náš sport a zpopularizovat ho v očích veřejnosti,“ podtrhuje.

Vidět Dány hrát badminton je požitek. Nejrychlejší raketový sport světa mají zkrátka v krvi. „Nemají jiné DNA ani speciální geny,“ směje se Ludík. Jen dlouholetou tradici, systém a výsledky. „Většina školáků dělá v létě fotbal a v zimě beďas. Hráči mohou od oddílů, regionálních a celostátních center růst k maximálním výkonům,“ oceňuje kouč Slatiny. Podobný systém rodí absolutní hvězdy – posledního olympijského šampiona Viktora Axelsena či právě Hanse-Kristiana Vittinghuse. „Nevyčerpatelná základna, badmintonová hala v každé druhé vesnici,“ dodává.

Podobné postavení badminton v České republice asi nikdy nedosáhne. Příklad „brněnského Realu“ ale ukazuje, že má cenu čeřit vody. „Kdy jsme začali řešit novou sezonu? Dávno před extraligovým finále,“ odpoví s úsměvem Ludík. „Snažíme se ze všech sil, aby naše cesta za zlatem nezůstala ojedinělá, abychom o titul bojovali i za rok,“ zdůrazňuje. Zároveň se Brňané zaměřují na talenty. Rezervní tým Slatiny se s největší pravděpodobností představí už příště v první lize. „Chceme hráčům vytvořit ještě lepší podmínky k jejich růstu. A fanouškům slibuji, že to bude zase s hvězdami,“ zakončuje trenér.

JIŘÍ UHLÍŘ