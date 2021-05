„Tenhle klub udělal před sezonou obrovský krok, nasadil si velké ambice a snažíme se je plnit. Určitě je to strašná změna oproti minulému roku, ale myslím, že máme natolik kvalitní kádr, že bychom si neměli dávat nízké cíle,“ prohlásil brněnský hráč Jakub Krakovič.

Basket stejně jako ve čtvrtém zápase série, který vyhrál 81:75, dominoval v závěrečné čtvrtině. USK v ní čekalo na první bod bez tří sekund pět minut. „Trefili jsme tam těžké střely a dobře soupeře ubránili. Byli jsme na koni, pomohlo nám domácí prostředí a kluci z lavičky. Všichni jsme se podporovali a myslím, že to bylo vyhecované,“ líčil Krakovič a hned dodal: „Skvělá série!“

Do posledního dějství šli totiž Brňané se ztrátou šesti bodů. Obrat v ní režíroval dvanácti body rozehrávač Viktor Půlpán. Do vedení 65:63 pak poslal domácí celek střelou za tři body talentovaný Jakub Nečas. Ten v poslední minutě přidal ještě jednu trojku a v utkání zaznamenal sedm bodů. „Tady zápasy rozhoduje sedmnáctiletý frajer. To jméno si zapamatujte," pravil brněnský kouč Lubomír Růžička.

Brněnský basketbalista Jakub Nečas brání Jana Štěrbu z USK Praha.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

Nejvíc bodů v utkání zaznamenal v brněnském týmu Američan Javion Blake, jenž jich nasbíral sedmadvacet. Z toho si připsal pět úspěšných střel za tři body. Za hosty se výrazně prosadil Ondřej Sehnal, který měl pětadvacet bodů. „USK děkuju za fair play sérii, na české poměry se v ní hrál vyspělý basket,“ řekl Růžička.

Brněnský kouč po dramatické sérii vyzdvihl také chorvatského lodivoda pražského celku. „Dino Repeša ukazuje ve svých osmadvaceti letech trenérskou extratřídu. USK byl těžký soupeř,“ podotkl Růžička.

Jeho tým ovšem před závěrečným zápasem s Pražany sázel na to, že mu do klíčového duelu zbylo víc sil. „Měli jsme víc hráčů do hry a rozhodla větší rotace. Pak také obrovské srdce, protože jsme dvě utkání otáčeli v posledních čtvrtinách. Kluci si navzájem věřili, jsou jedna parta a z toho mám radost," poznamenal Růžička.

Ten měl při rozhodující bitvě o motivaci postaráno. „Výhru chci věnovat Oldovi Bartoškovi, bývalému basketbalovému komentátorovi v Pardubicích, protože je vážně nemocný. Když jsem se tu zprávu před několika měsíci dozvěděl, jemu i jeho rodině jsem slíbil, že každý zápas budu připravovat tým pro něj, aby měl na té těžké cestě radost. A my jsme mu ji přinesli,“ zdůraznil spokojeně Růžička, trutnovský rodák.

Brňané v semifinále play-off narazí na suverénní Nymburk, který v této sezoně hraje o sedmnáctý titul za posledních osmnáct let. V minulém ročníku se kvůli pandemii koronaviru vítěz nejvyšší české soutěže nevyhlásil. „Je to nejlepší soupeř v naší lize, je mezi osmi nejlepšími v Lize mistrů. Chceme se ale ukázat a kolem Vánoc jsme s ním předvedli dobrá utkání (76:86 a 92:101 - pozn. red.). Uděláme všechno pro to, abychom pro něj byli co nejtěžší soupeř,“ dodal Krakovič.

První zápas semifinálové série hrané na tři výhry čeká Basket v úterý v Nymburku.

Basket Brno - USK Praha 84:78

Čtvrtiny: 26:17, 13:22, 18:24, 27:15.

Body: Blake 27, Georgijev 12, Půlpán 12 – Sehnal 25, Vyroubal 18, Schilb 9.

Brno: Blake, Půlpán, Puršl, Georgijev, Aapeli – Kozina, Farský, Bálint, O. Husták, Krakovič, Jokl, Nečas. Trenér: L. Růžička.

USK Praha: Schilb, Sehnal, Macháč, Štěrba, Vyroubal – Švec, Kolář, Mareš, Bátovský, Petružela, Proleta, Fuxa. Trenér: D. Repeša.