Klání s rozpočtem přibližně 1,3 milionu korun pořádá brněnský klub Squash Viktoria v Komárově. Začíná v pondělí a vyvrcholí v pátek. „Je to vůbec poprvé, co se náš klub rozhodl uspořádat takto významný podnik v Brně. Jde o turnaje střední kategorie nazvané Challenger tour pro muže a ženy, každý s dotací dvacet tisíc amerických dolarů (víc než 440 tisíc korun – pozn. red.),“ uvedl manažer brněnského klubu Radim Švec.

Turnaje mužů i žen v Centru Viktoria ve Vodařské ulici 2 budou historicky nejvýše dotovanými a nejkvalitněji obsazenými na území České republiky. „Naší snahou bylo dostat takto významnou akci blíže veřejnosti, a to prostřednictvím mobilního skleněného kurtu například do OC Vaňkovka nebo Olympia, nicméně s ohledem na současnou pandemii je jakákoli forma takovéto organizace a propagace squashe v této době prakticky nemožná,“ podotkl manažer.

Turnajů se zúčastní 48 hráčů, 24 mužů a 24 žen, ze 17 zemí světa, z nichž 28 patří do nejlepší stovky světa. Na základě svého žebříčkového postavení se do Brna kvalifikovali čtyři čeští muži a dvě ženy. Další dva domácí muži a dvě ženy se do nich dostanou díky divokým kartám, které udává pořadatel.

Z českých reprezentantů se představí Daniel Mekbib, který je 75. na světě a nasazený jako číslo sedm, a Martin Švec, 79. na světě nasazený osmý, oba dva členové klubu Squash Viktoria. Jde o nejvýše postavené české hráče ve světových žebříčcích mužů. Doplní je Viktor Byrtus z Ostravy a Ondřej Uherka z Uherského Hradiště.

ČESKÉ ŽENY I JUNIOR PANÁČEK

Z žen to jsou Anna Serme, která je padesátá na světě a nasazená jako číslo šest, spolu s ní Eva Feřteková, která je 99. na světě. Turnaj si určitě zahraje věkem ještě junior Marek Panáček, 134. hráč světa a taktéž člen Squash Viktoria, považovaný za jeden z top talentů evropského squashe, který dostal divokou kartu.

Nejvýše nasazenými hráči jsou mezi ženami Emily Whitlocková z Anglie, která je 22. na světě, a Melissa Alvesová z Francie, 27. žena žebříčku. Mezi muži pak Nicolas Mueller ze Švýcarska, 34. v žebříčku, a Lucas Serme z Francie, který je 39. a mimochodem manžel nejlepší současné české squashistky Anny Serme, která také hraje

Muži i ženy hrají každý den jedno kolo. V pondělí 15. listopadu klání začíná ve tři hodiny odpoledne a nastoupí sedm českých squashistů. Zbývající tři Daniel Mekbib, Martin Švec a Anna Serme jsou nasazení a mají v prvním kole volný los, začínají až v úterý. Semifinále přijdou na řadu ve čtvrtek a finále v pátek 19. listopadu od čtyř hodin odpoledne.

Brněnský klub dostal pořadatelství až na konci září, přesto neváhal a akci zorganizoval. „Celý náš klub a organizační výbor si uvědomuje skutečnosti, že zajištění a organizace celé akce je doslova na poslední chvíli, ale je to pro nás a naše hráče skvělá příležitost jak pořadatelská, tak i divácká. Pro české reprezentanty a hráče našeho klubu je to pak vůbec první možnost představit se na takto významném turnaji v Brně a také získat zajímavé body do světových žebříčků. Finančně klání již podpořila Národní sportovní agentura a město Brno, dále pak naši kluboví partneři a samozřejmě i naše klubové zdroje,“ doplnil Švec.