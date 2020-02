Do Hodonína odjížděli brněnští futsalisté s jasným cílem. Vybojovat proti poslednímu týmu tři body. To se jim i přes ne příliš vydařený úvod podařilo, když ve druhé půli přestříleli soupeře pěti góly. „Stává se nám často, že je první půlka zápasu k ničemu, zatímco druhá jde podle našich představ. Rád bych věděl, čím to je,“ říká předseda klubu Jan Loup.

Už dopředu si byli brněnští futsalisté vědomi, že utkání proti Hodonínu bude výjimečné. „Věděli jsme, že soupeř potřebuje k záchraně body. Navíc se jednalo o malé derby, protože Hodonín vzal práva z Tanga Brno a někteří hráči se vzájemně ještě znají,“ líčí Loup.

V úvodu utkání měli navrch domácí, Hodonín šel do vedení hned dvakrát. Jako by ale Helas první poločas motivoval. V druhé půli ožil, do brány se trefil hned pětkrát a slavil vítězství 7:3. „Začátek byl hodně vyrovnaný, Tango mělo víc šancí. V úvodu druhé poloviny jsme ale šli po dvou chybách soupeře do vedení 4:2. Díky tomu se Hodonín nedostal do tempa z prvního poločasu. Bylo vidět, že už si tolik nevěří,“ popisuje kapitán brněnského týmu David Cupák.

Helas Brno - Tango Hodonín 7:3

Poločas: 2:2.

Branky: 4. Sopůšek, 9. Cupák, 15. Hromek, 19. Mužík, 24. Cupák, 25. Poul, 29. Šarközy, 36. Mužík, 37. Sopůšek, 38. Mužík.

Helas Brno: Marek Konečný, Andrej Mykytjuk – Tomáš Prokeš, Vojtěch Kamenský, Jiří Mužík, Jakub Sznapka, Zbyněk Špička, David Cupák, Jiří Bílý, Lukáš Matyska, Ivan Šarközy, Tomáš Poul.

Tango Hodonín: Aleš Parobek, Martin Němeček – Tomáš Buršík, David Beneš, Richard Michalec, Petr Bohun, Marek Buc, Tomáš Ťok, Čeněk Cenek, Philip Leasure, Roman Sopůšek, Jan Hromek.

První poločasy jsou pro Helas prokleté. Nejen proti Hodonínu, ale také v předchozím zápase se čtvrtými Teplicemi se začali trefovat až v druhé půli. „Sám bych rád věděl, proč nám vstupy do utkání nejdou. S Teplicemi jsme po první půli prohrávali 0:6, nakonec zápas skončil 4:7. To stejné se stalo i teď. Začátky zápasů musíme do play-off určitě zlepšit,“ vysvětluje předseda klubu.

Důvodem může být velký počet mladých hráčů, kterých do utkání s Tangem nastoupilo hned pět. „Roli hraje také fyzička. Mladí kluci mají naběháno, možná právě proto ve druhém poločase soupeře přeběhají. Tentokrát na sebe ale zápas stáhl David Cupák, který dal dva góly a na dva přihrál. Na hřišti si to srovnal,“ pochvaluje si Loup.

S jednadvaceti body je Helas Brno na šestém místě první české futsalové ligy. „Před sezonou jsme si říkali, že chceme skončit první v tabulce. Tím ale myslíme šesté místo, protože prvních pět mužstev je profesionálních. Chceme být první mezi poloprofesionály, a to se nám zatím daří,“ vysvětluje.

Zatímco mužstva z první poloviny tabulky jsou na tréninku každý den, futsalisté z Brna jen dvakrát do týdne. Loup ale doufá, že se to v příští sezoně změní. „Nadějí je hala Vodova, kde trénujeme. Dostává se pod městskou správu a naším cílem je získat o pár tréninkových jednotek víc,“ dodává předseda brněnského týmu Helas.

Už dnes od půl osmé večer sehrají futsalisté Helasu v hale ve Vodově ulici zápas proti páté Slavii, na kterou ztrácí devět bodů.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ