V úvodním kole zvítězil obhájce titulu 5:2 v Jihlavě a po dvou kolech má plný počet bodů stejně jako Most v západní skupině. „Chtěli jsme vstoupit vítězně do sezony. Víme, že nový model soutěže je náročnější, jakmile někdo ztratí body, bude je blbě dohánět. Cestování je kratší, kluci se schází na všechny zápasy. Zatím se nám podařila dvě vítězství, ale všechny týmy nás pasují do role favorita a chtějí si nahonit ego, že nás porazí. Chystáme se na každý zápas zvlášť a nedíváme se, s kým hrajeme. Soustředíme se sami na sebe a zatím to funguje,“ popsal brněnský útočník Tomáš Prokeš.

Tentokrát sílu největšího favorita soutěže poznala Olomouc, i když mladý tým srdnatě vzdoroval. „Myslím, že rozhodla naše nezkušenost. Dostali jsme laciné góly po individuálních i týmových chybách, což byl největší kámen úrazu. Brno nás porazilo kvalitou a zkušeností,“ uvedl olomoucký hráč Vojtěch Pazdera, který si odbyl premiéru v Superlize malého fotbalu. „Brno má kvalitní tým a velmi dobré hráče. Nevěděl jsem, co očekávat, nikdy jsem na Superlize nebyl, ale šlo o skvělý zážitek, soutěž na mě zapůsobila dobře,“ podotkl.

Brno – Olomouc 5:3 (2:2)

Branky a nahrávky: 22. Pospiš, 29. Presl (Matyska), 45. Prokeš (Lerch), 51. Prokeš (Dobšíček), 55. Prokeš – 18. Malenda (Kryl), 23. Šuba, 54. Pazdera (Tögel). Rozhodčí: Pfeifer – Sýkora. ŽK: Matyska (Brno). ČK: 52. Presl (Brno). Diváci: 35.

Brno: David Záleský (Lukáš Zrzavý) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Jan Hloch, Stanislav Lerch, David Macko, Lukáš Matyska, Michal Mezník, David Presl, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), Tomáš Prokeš.

Olomouc: Jaroslav Běhalík (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Vojtěch Pazdera, Marek Pešák, Michal Galus, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Martin Liška, Tomáš Malenda, Jan Tögel, Jan Šuba.

Olomouc přitom šla do vedení, když se trefil Tomáš Malenda, ovšem za čtyři minuty srovnal Tomáš Pospiš. Vzápětí poslal Hanáky opět do vedení Jan Šuba, minutu před přestávkou srovnal David Presl. „Byl to složitý zápas. Kluci z Olomouce přijeli v dobré sestavě a vypadala slušně. Prvních patnáct minut jsme hráli výborně, měli jsme šance, jenže je neproměnili. Dostali jsme hloupý gól z odraženého balonu, ale řekli jsme si, že budeme hrát stejně, nic nezměníme, protože do šancí se dostáváme. Náš trenér chtěl postavit všechny kluky, kteří ještě nebyli ani v Jihlavě, a v jedné pětce to skřípalo, protože na sebe nebyli zvyklí, hráli spolu poprvé. Když se poskládaly pětky, jak jsme zvyklí, naprosto jsme utkání ovládli a vítězství si s přehledem pohlídali,“ poznamenal Prokeš.

Byl to právě on, kdo převrátil utkání na brněnskou stranu. Naskočil až do druhého poločasu a v rozmezí šesti minut dvakrát skóroval. Jenže v 52. minutě uviděl červenou kartu za faul Presl a dvě minuty po jeho vyloučení snížil Pazdera na 3:4. „Po snížení jsme se chvilku strachovali. Vznikla jedna mezírka a hráč trefil borce na zadní tyči, ještě se mu to dvakrát odrazilo od nohy. Ale věřili jsme, že výsledek udržíme, pak jsme dali ještě jeden gól a potvrdili zasloužené vítězství,” řekl Prokeš.

Ten zkompletoval hattrick minutu po snížení Pazdery. „Určitě jsme jeli do Brna s tím, že si odvezeme tři body, samozřejmě s respektem, ale věřili jsme, že něco urveme. Celý zápas jsme byli pro Brno vyrovnaný soupeř, netahali jsme za slabší konec. Když jsme dali na 3:4, Brno se zatáhlo a bylo vidět, že se strachuje, jeho hráči nebyli tak sebevědomí. Jenže po nešťastném podklouznutí jsme dostali gól, což byla škoda,“ pravil Pazdera.