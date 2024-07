Brno – Jejich parádní česká show ve finále olympijských her v Tokiu před třemi lety rozvášnila i diváky, kterým sportovní střelba moc neříká. Jiří Lipták a David Kostelecký ovládli finále brokové disciplíny trap a rozdělili si zlato a stříbro. Na hry do Paříže tak míří brněnský rodák Lipták v roli obhájce zlata a jednoho z adeptů na medaili, ovšem tentokrát bez Kosteleckého, který se nenominoval. „David tam bude jako komentátor pro televizi, takže pokud se tam budu trápit a něco mi nepůjde, určitě mi ochotně poradí,“ povídá dvaačtyřicetiletý střelec v rozhovoru pro Deník.

Míříte do Paříže jako obhájce zlaté olympijské medaile, doléhá na vás tlak před začátkem her?

Zatím si ho úplně nepřipouštím. Samozřejmě slyším ze všech stran otázky, jak se cítíš jako obhájce, jaká je forma a tak dále. Ale už jsem zažil, jaké je olympiádu vyhrát, stejně tak vím, jak je jednoduché velký závod zkazit a skončit dvacátý. Jedu tam opatrně, ale chci mít dobrý pocit ze závodu, abych tam udělal co nejmíň zbytečných chyb. Kdyby to nestačilo na medaili, chci odjíždět s pocitem, že jsem pro to udělal maximum a bohužel zrovna to nebyl můj den. Pokud to tam pokazím nějakými zbytečnými chybami, to by mě opravdu dlouho štvalo a dlouho bych se s tím vyrovnával.

Budete určitě v jiné pozici než před olympiádou v Tokiu, že?

Obhájit je složitější než vyhrát, to slyšíte i od jiných sportovců. Nicméně obhájit, vyhrát dva závody i v Česku je složité, ve střelbě může taky vyhrát kdokoli, tam nebude nikdo slabý. Možná dva outsideři, kteří dostali divokou kartu, nebo se nějakým takovým způsobem nominovali. Jinak je střílení specifické v tom, že prostě musíte vyhrát, nebo být druhý na mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo na šampionátu jiného kontinentu. Opravdu tam jsou lidi, kteří de facto dokázali vyhrát velký závod a můžou vyhrát i olympiádu. Není to jako s Usainem Boltem (slavný jamajský atlet – pozn. red.), který když letěl na olympiádu, věděl, že bude první, maximálně druhý. (úsměv) U nás to takhle není, člověk musí počítat s tím, že se může vrátit i s patnáctým místem.

Olympijské zlato je sen každého sportovce, ten už jste si splnil. Můžete jít díky tomu do závodu o něco klidnější, že si nemáte co dokazovat?

Nevím… Když si uvědomím, že odjíždím skoro na tři týdny pryč, tak mně naskočí husí kůže a na srdíčku se mi udělá takový úzko, že tak dlouhou dlouhou dobu budu pryč. A zároveň vnímám takové napětí, že už to vlastně začíná, že už to propukne, že se jedná o olympiádu. Ale tohle je správné, protože člověk by tam měl jet s respektem, z každého terče, z každého soupeře, z toho závodu. Aspoň takhle to mám nastavené.

Pomáhá vám zdravá míra nervozity?

Samozřejmě. Jak říkal nebožtík Broňa Bechyňský, nejhorší smrt je z vyděšení. Takže ne jet úplně vyděšený, ale s respektem. Když ho mám a jsem nervózní, dokážu podat dobrý výkon, protože tělo vyplavuje adrenalin a tak dále. Když je to nějaký míň důležitý závod, nedokážu ze sebe vymáčknout maximum, které potřebuji. Tyhle pocity před odjezdem jsou dobré. Myslím, že ještě na místě, až už bude oficiální trénink a druhý den bude začínat závod, to na mě úplně dolehne. Zatím je to jakože pohodička, tréninky a tak dále.

Naučil jste se pracovat s psychikou před tak velkým závodem?

Vím, že když jsem nervózní a mám respekt z důležitého závodu, je to lepší, než kdyby byl člověk klidný a říkal si, že o nic nejde, bral to jako trénink. Mám rád, když jsem pod tlakem a za těch osmadvacet let, co střílím, jsem zjistil, že podávám lepší výsledky, když tam tlak je. Takže úplně s psychikou nebojuji. Je přirozené, že tam stres je. Naopak ho vnímám jako přítele.

Jiří Lipták

narozen: 30. března 1982v Brně

sport: broková střelba, disciplína trap

klub: Kometa Brno

individuální úspěchy: 1. místo na OH v roce 2021 v Tokiu, 3. místo na MS 2017 v Moskvě, 3. na MS 2010 v Mnichově, 1. na ME 2022 v Larnace, 1. na ME 2019 v Lonatu, 2. na ME 2021 v Osijeku, 2. na ME 2012 v Larnace, 3. na ME 2018 v Leobersdorfu, 3. na ME 2008 v Nikósii, 2. na finále SP v Larnace 2021, 3. na finále SP v Káhiře 2022, 1. na SP v Káhiře 2023, 1. na SP v Baku 2022, 1. na SP v San Marinu 2016, 1. na SP v Pekingu 2014, 2. na SP v Changwonu 2018

rodina: ženatý, manželka Petra, syn Daniel, dcera Karolína

Jedete na třetí olympiádu, takže už víte, co potřebujete před závodem?

Mám rád se trošku separovat, zalézt do soukromí. Nemusím být středem pozornosti, takže chci být v klidu a zavřít se do té bubliny a dělat si, co je potřeba. Trošku se odstřihnout od těch lidí.

Máte obě olympijské účasti v paměti?

Olympiáda v Londýně byla před dvanácti lety, to už jsem zapomněl. Tokijská byla posunutá, závodili jsme tam před třemi lety, to je ještě čerstvé. Zase byla specifická v tom, že ji ovlivnil covid, byli jsme zavření, ani jsme nikam nechodili, báli jsme se i ve fitku, abychom před závodem nešli do karantény, každý den jsme byli testovaní kvůli covidu.

Doposud jste na to v českém trapu byli dva, jenže tentokrát nebude po vašem boku dlouholetý parťák David Kostelecký, který s vámi všechno sdílel. Bude to jiné?

Byli jsme vždy dva a de facto jsem čerpal z Davidových zkušenosti, protože svým způsobem jsme v něčem stejní a vyhovovalo nám společně se sbalit a jet na kemp třeba do ciziny. Nebýt v Česku, protože když je závod u nás, dojde za vámi spousta lidí a ptají se, jak se cítím, chtějí ještě pokecat, přitom už se chcete soustředit na ten závod.

Střelba je sice individuální sport, ale bude vám tam David Kostelecký chybět?

Je to individuální sport, ale samozřejmě mě mrzí, že tam budu sám, protože David do poslední chvíle měl velkou šanci na olympiádu. Měl i letos dobré výsledky, takže v žebříčku vystoupal vysoko a vypadalo to, že by na postupové místo mohl dosáhnout, nicméně nakonec se to nepodařilo. Ale David tam bude jako komentátor pro Českou televizi, takže jsem rád, že tam bude celkem dlouhý časový úsek. Určitě se bude pohybovat na střelnici, i když budeme trénovat, takže pokud se tam budu trápit a něco mi nepůjde, svýma očima mi dokáže poradit a určitě ochotně poradí. Naše parta, já, David, Hrdla (trenér Petr Hrdlička – pozn. red.) se nerozpadla, akorát místo dvou střelců tam bude jenom jeden.

Jako komentátor bude David Kostelecký sledovat závod z pro něj nezvyklé pozice, půjde mu to?

Možná si to i víc užije. Když tam bude nějaké české zastoupení, myslím si, že bude komentovat i ostatní disciplíny jako malorážku, vzduchovku i pistoli, i když nevím, jak velký odborník v tom je. Ale určitě ho komentátor Michal Dusík využije, když už tam David bude. Má velké jméno ve střeleckém světě a bude to pro něho svým způsobem zážitek z druhé strany. Možná bude nervóznější, než když stál ve finále a střílel. Známe to z jiného pohledu. Lidé nám pak říkali, že se dívali, když byli dva Češi ve finále, rýsovaly se dvě medaile a nakonec z toho byly zlatá a stříbrná. Musel to být dobrý zážitek, o který jsme přišli, protože jsme jim ten zážitek tvořili. Brali jsme to z druhé strany, ale samozřejmě jsme taky měli radost.

Vzpomínáte často na tokijskou olympiádu, kdy jste s Davidem Kosteleckým slavili dvě nejcennější medaile?

Uteklo to, jsou to tři roky. Rád na to zavzpomínám, ale víceméně jen když se s někým bavím, jak to tenkrát bylo v Tokiu. Říkají, že to bylo nádherné, udělali jsme jim radost, že přestali pracovat a sledovali nás. Ale ne že bych se každý večer díval na plakát a záznam z olympiády. Život jde dál a člověk nemůže usnout na jednom výsledku.

Půjde vaše kšiltovka znovu kšiltem dozadu?

Uvidíme, jestli tam bude svítit slunko, něčím si člověk hlavu musí chránit. Kšiltovky jsme nafasovali, dokonce dvě, jednu s rovným kšiltem, jakou mají baseballisté. Záleží na počasí, jestli bude vedro a svítit slunko, protože určitě tam nebudou střechy a když je člověk půl hodiny na otevřeném slunci, má toho potom dost, nemůžu riskovat, že bych měl úpal. Ještě jsme dostali takový vodácký klobouček, takže bych to mohl změnit. Nevím, jestli si to kšiltovka s kšiltem dozadu nevyčerpala v Tokiu, abych si pak neřekl, že si ho dám zase dozadu, půjde to a ono to pak nepůjde. Uvidíme.

Olympijskou střelnici v Chateauroux jste si mohli vyzkoušet na jaře, ale tuhle možnost jste nevyužili. Proč?

Nebyl jsem tam, protože tam se dalo trénovat někdy v březnu a od dubna už procházela rekonstrukcí. Dokonce jeden kamarád z Tchaj-wanu tam doletěl na přípravu a střelnice byla zavřená, už oddělávali skrývku, že tam budou dávat novou trávu a už se střílet nedalo, takže přejížděl na jinou střelnici. V březnu tam je počasí jak u nás, takže je lepší se připravovat jinde. Máme fotky a víme, jak to tam vypadá. Neviděl jsem opodstatnění v tom, že bych tam v březnu vystřílel dva tisíce nábojů a pak čtyři měsíce střílel na jiných střelnicích.

Nemělo to význam?

Zase si zvyknete na něco jiného. Kdyby byla možnost si tam zajet na týden třeba čtrnáct dní před olympiádou, zastřílet si tam, potom doma jenom postřelovat, zase tam dojet a pokračovat v tom duchu, dávalo by to větší smysl. Ale to nešlo. Přijedeme tam 23. července a šest dní tam můžu trénovat, pak bude dva dny závod. Zase není dobré střílet osm dní v kuse, i když tam každý den budou jenom dvě tréninkové položky. Jeden den si určitě dáme od střílení voraz, uděláme si nějaký výlet po lesích, vinicích. (úsměv)

V jednom z rozhovorů jste zmiňoval, že vaše děti ještě při olympiádě v Tokiu úplně nechápaly, o co jde. Teď jsou starší, takže vás budou jistě sledovat pozorněji.

Určitě budou fandit, není tam časový posun, takže to budou mít víc v pohodě. Ne že by to tenkrát nevnímaly, ale nevěděly, co až to znamená, zvlášť Karolínka, která měla sedm let. Teď mají jasno a říkají: Taťko, ty vyhraješ! Jsou rádi a aspoň oni v tom mají jasno. (smích)