Nejlepším sportovním kolektivem města Brna za rok 2022 se stali střelci Komety Brno, mládežníkům kralují dráhoví cyklisté brněnské Dukly. Vítězem mezi sportovci do dvaceti let je hokejista Komety Eduard Šalé, který předstihl juniorského mistra světa v dráhové cyklistice Matěje Hytycha z Dukly Brno.

Prohra z posledního koše. Basket Brno zahájil evropskou soutěž dvěma porážkami

Do Síně slávy města Brna byli zařazeni brokový střelec Bronislav Bechyňský – in memoriam, ultramaratonec Tomáš Rusek a hokejista Karel Skopal. Cenu Fair play obdržel bývalý volejbalista a nyní uznávaný kouč Miroslav Čada, Novinářskou cenu Lva Vašíčka získal Petr Kment.

Nejlepší sportovní akcí byla vyhlášena extraligová utkání hokejové Komety, ocenění mezi veteránskými sportovci nad 50 let přiřkla odborná porota plavci Františku Pokornému. Mezi hendikepovanými sportovci ocenila cyklistu Iva Koblasu z Favoritu Brno, plavkyni Dominika Míčkovou z klubu Kontakt Brno a stolního tenistu Borise Trávníčka z Moravie Brno.

VÝSLEDKY ANKETY ZA ROK 2022

SÍŇ SLÁVY MĚSTA BRNA:

Bronislav Bechyňský, in memoriam – brokový střelec

Tomáš Rusek - ultramaratonec

Karel Skopal - hokejista

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC MĚSTA BRNA:

1. Jiří Lipták (Kometa Brno) – broková střelba, trap – 429 bodů

2. Adam Ondra (Tesla Brno) – sportovní lezení - 403 bodů

3. Jakub Tomeček (Kometa Brno) – broková střelba, skeet – 291 bodů

4. Jiří Procházka (Jetsaam Gym Brno) – MMA – 213 bodů

5. Lukáš Kočař (Brno Triatlon Team) - triatlon – 200 bodů

6. Alexander Choupenitch (TJ Sokol Brno I) – šerm – 179 bodů

7. Marie Němcová (Kanoe Klub Spoj Brno) – sjezd na divoké vodě - 173 bodů

8. Veronika Mišková (Budo Kan Brno) – karate – 98 bodů

9. Petr Holík (Kometa Brno) – hokej – 83 bodů

10. Jakub Řezníček (Zbrojovka Brno) – fotbal – 81 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV MĚSTA BRNA:

1. Kometa Brno - broková střelba – 164 bodů

3. SK Draci Brno - baseball – 89 bodů

3. Brno Triatlon Team - triatlon – 80 bodů

4. Sprinteři Dukly Brno - dráhová cyklistika – 73 bodů

5. Basket Brno - basketbal – 67 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV – MLÁDEŽ MĚSTA BRNA:

1. Dukla Brno - dráhová cyklistika – 18 bodů

2. Kometa Brno – broková střelba, trap, juniorky – 9 bodů

3. AK Olymp Brno - atletika, družstvo juniorek – 8 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI MĚSTA BRNA DO 20 LET:

1. Eduard Šalé (Kometa Brno) – hokej – 60 bodů

2. Matěj Hytych (Dukla Brno) – dráhová cyklistika – 57 bodů

3. Jakub Spinzl (VK LS Brno) – veslování – 30 bodů

4. Anna Jaborníková (Dukla Brno) – dráhová cyklistika – 26 bodů

5. Richard Bálint (Basket Brno) – basketbal – 19 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA BRNA:

1. Extraligová utkání hokejové Komety – 29 bodů

2. European Kids Athletics Games – 28 bodů

3. Běh Vokolo Príglu – 27 bodů

4. Intertech Triatlon Superprestige – 26 bodů

5. Grand Prix Brno v dráhové cyklistice – 23 bodů

FAIR PLAY MĚSTA BRNA:

PaedDr. Miroslav Čada, volejbalista a trenér

NOVINÁŘSKÁ CENA LVA VAŠÍČKA:

Petr Kment, sportovní novinář

NEJLEPŠÍ VETERÁNŠTÍ SPORTOVCI MĚSTA BRNA – NAD 50 LET:

František Pokorný, plavec

NEJLEPŠÍ HENDIKEPOVANÍ SPORTOVCI MĚSTA BRNA:

Ivo Koblasa (TJ Favorit Brno) - cyklistika

Dominika Míčková (SK Kontakt Brno) - plavání

Boris Trávníček (SK Moravia Brno) - stolní tenis