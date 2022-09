Hrdličková získala zlato v týmové soutěži s kolegyněmi z brněnské Komety Martinou Matějkovou a Leou Kučerovou, stříbro vybojovala v mixu s Ondřejem Šťastným a čtvrtá skončila v individuálním závodě. „Individuálu je mi hodně líto. Čtvrté místo je taky pěkné, ale postupovala jsem z prvního místa v kvalifikaci s výsledkem, kterým jsem se mohla rovnat ženám. Neklaplo to o pár terčů,“ posteskla si Hrdličková.

Chuť si ovšem spravila v soutěži dvojic a týmů. „Baví mě možná víc než individuál. V mixech jsme dva a můžu se o někoho opřít jako teď o Ondru, se kterým jsme kamarádi. S holkama v týmu si taky fandíme, jde o něco jiného než střílet sama,“ podotkla Hrdličková.

Podobně to vidí také její stříbrný parťák ve smíšené dvojici Šťastný, který spolu s Lukášem Buchalem a Petrem Dorničákem z Komety Brno obsadil na evropském šampionátu druhé místo také v juniorské soutěži týmů. „Považuji to za největší úspěchy mé dosavadní kariéry, zatím jsem měl medaile jen z menších závodů nebo z akcí v České republice,“ řekl devatenáctiletý Šťastný.

V individuálním závodě v trapu obsadil sedmnáctou příčku, tím spíš si užil medailové oslavy s reprezentačními parťáky. „Cítil jsem se na Kypru hodně dobře, měl jsem i formu, ale v individuální soutěži to nevyšlo, rovnal jsem se se střelnicí, která není nejjednodušší. Potom už se to povedlo se Zinou a klukama,“ povídal střelec z Modřic.

Ve finále soutěže smíšených dvojic nestačili Hrdličková se Šťastným na italskou dvojici. „Povedly se nám všechny položky, nedařilo se nám až ve finále,“ hlesl Šťastný, který si pochvaluje spolupráci s mladou střelkyní. „Oba musejí být naladění na stejné vlně, což se Zinou jsme. Když má jeden problém, pomůžeme si, nevyčítáme si chyby. Nejdůležitější je táhnout spolu,“ přiblížil spolupráci v mixu Šťastný.

Není to prý rozdělené tak, že oporu dělá ve dvojici muž. „Myslím, že je to vzájemné. Když byl Ondra ve stresové situaci, snažila jsem se ho uklidnit. Naopak první a třetí položku podržel on mě, měl vyšší nástřel,“ vysvětlila osmnáctiletá Hrdličková.

V týmové soutěži platí mezi svými reprezentačními kolegyněmi za nejzkušenější. „Odjela jsem asi nejvíc závodů, takže se snažím podržet holky, i když to asi zní blbě. Ve finále jsem se je snažila uklidňovat, když jsem viděla problém,“ zmínila brněnská střelkyně boj o zlato s italskými juniorkami.

Brněnské trio v týmové soutěži juniorů nestačilo pouze na Velkou Británii. „V základní sérii jsme ji porazili o sedm holubů, ale finále nám moc nesedlo. Všichni jsme děrovali a nedokázali jsme se jí vyrovnat,“ popsal Šťastný, jemuž spolupráce v týmu sedí. „Dokázali jsme se před položkou vyhecovat, všichni jsme se plácali a šli na ni dobře naladění. Jsme kamarádi,“ doplnil.

Už za týden střelcům začíná mistrovství světa v chorvatském Osijeku, kde v roli kouče zase povede svou dceru Zinu trenér Petr Hrdlička. „Když jsem začínala střílet, spíš mi vadilo, že se na mě taťka dívá. Furt jsme se hádali, každý měl svoji pravdu. Teď jsem ráda, rozumíme si, nehádáme se a je to dobré,“ usmála se Hrdličková.