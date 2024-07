Líheň brněnské Dukly stále plodí nové medailisty v dráhové cyklistice. Třetí den pokračoval v německé Chotěbuzi evropský šampionát závodníků do 23 let a juniorů, třikrát pak vystoupali na stupně vítězů zástupci brněnského oddílu.

Shodně bronzovými medailemi zahájili evropský šampionát junioři a ženy do 23 let v týmovém sprintu. Třetí příčku pak bral i David Peterka mezi juniory v pevném kilometru za výkon 1:04,73 minut. „Mladým sprinterům se v kilometru opravdu zadařilo. David Peterka vybojoval třetí místo skvělým zlepšením o 1,2 sekundy ve finále oproti kvalifikaci. Čtvrté místo navíc vyjel prvoročák Kryštof Friedl,“ zmínil trenér reprezentace i brněnské Dukly Lubomír Vojta další skvělý výsledek. V kilometru zvítězil Etienne Oliviero z Francie, druhý byl Luca Nissel z Německa.

Vše v Chotěbuzi začalo týmovými sprinty, kdy se ve třech jízdách postupně prostřídali junioři Jan Pořízek, David Peterka, Kryštof Friedl a Adam Rauschgold. „První jízdu na trojce jel Adam Rauschgold, zvládl to tak, jak se od něj očekávalo, a tým postoupil z kvalifikace. Do dalšího kola ho už vystřídal David Peterka,“ přiblížil Vojta.

Po páté příčce v kvalifikaci české trio v týmovém sprintu vyřadilo v dalším kole Itálii a v bitvě o bronz předjelo Velkou Británii. „Tým v každém kole zrychloval, v kvalifikaci jel 1:03,1, v dalším kole 1:01,58, tím postoupil do boje o bronz, kde proti Velké Británii opět zrychlil a časem 1:00,9 bral třetí místo. Byl to skvělý týmový výkon, kdy všichni závodníci na svých pozicích vždy předvedli lepší jízdu, a tím ukázali týmového ducha a chuť po medaili dotáhli do zdárného konce,“ líčil Vojta. Zlato v týmovém sprintu juniorů získali Francouzi, stříbro Němci.

V týmovém sprintu žen do 23 let uspěla trojice brněnské Dukly ve složení Michaela Poulová, Sára Kateřina Peterková a Anna Jaborníková. Po třetí příčce v kvalifikacis časem 1:10,27 se v dalším kole zlepšily na 1:09,48 a v souboji o bronz pak Brňanky porazily Polky výkonem 1:09,18. „Taktéž holky se v každém kole zlepšily, což je skvělý ukazatel aktuální výkonnosti a naděje do dalších dnů. Holky za posledních šest týdnů šly pořád nahoru, technicky jsou sladěné dobře,“ těšilo Vojtu. Týmový sprint žen do 23 let vyhrála Velká Británie před Německem.

Naděje na pódium si dělal také Jakub Malášek v pevném kilometru do 23 let, ovšem výkon 1:05,05 stačil jen na jedenácté místo.

Ve čtvrtek se jel sprint jednotlivkyň. Juniorka Elen Lazarová byla v kvalifikaci osmá, Karolína Richterová patnáctá. Mezi ženami do 23 let zajela Anna Jaborníková ve sprintu jedenáctý kvalifikační čas, Sára Kateřina Peterková byla hned za ní. Všechny čtyři dráhařky však vypadly v osmifinále.

V pátek pojedou sprint muži do 23 let a na juniory čeká keirin.