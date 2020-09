Návrat jeho celku na palubovku se po tréninkovém výpadku blíží. Pokud se u hráčů už neprojeví symptomy onemocnění Covid-19, dostane v pátek od krajské hygienické stanice zelenou. „V sobotu pozvolna zase začneme. Je ale těžké jít do tréninku po dvou týdnech doma, proto nás čekají minimálně tři čtyři dny pozvolné zátěže,“ vysvětlil Bartoň.

Brněnský kapitán Jan Kozina však poprvé trénoval už v úterý, kdy mu skončila karanténa. „Na rozdíl od nakažených kluků jsem doma cvičil a trochu se udržoval, takže po fyzické stránce to tedy nebylo nejhorší, ale po deseti dnech bez balonu mi střely lítaly všude možně,“ usmál se pětadvacetiletý basketbalista, jenž měl od začátku negativní výsledky testu na koronavirus.

Brno před nástupem do karantény odehrálo v letošní sezoně pouze jedno utkání. „Na druhou stranu je dobré, že nás koronavirus zasáhl takhle na začátku, protože máme pořád spoustu času něco dohnat,“ poznamenal Bartoň.

V minulé sezoně poslední celek základní části na úvod nového ročníku Národní basketbalové ligy porazil Kolín 78:61. „Mohli jsme hrát mnohem líp. Nedařila se nám střelba, měli jsme čtrnáct ztrát ve druhém poločase a nebyl to výkon, kterým se chceme prezentovat. Výsledek nakonec beru jako pozitivum, ale teď na něj bude těžké navázat po dvou týdnech nicnedělání,“ hlesl Bartoň.

Kromě Basketu odložil svá ligová utkání i Kolín, který měl v týmu čtyři pozitivní případy. „Vzhledem k tomu, jakým způsobem nás to položilo, nevládne v současné době velký optimismus. Je opravdu důležité dělat maximum pro to, aby se choroba nešířila a jakmile má někdo v klubu symptomy, tak reagovat co nejrychleji, aby nešel znovu celý tým do karantény,“ pravil Bartoň.

První utkání po nucené pauze odehrají brněnští basketbalisté příští sobotu proti Opavě. „Soupeř výborně vstoupil do sezony, ale má užší kádr a v přípravě jsme hodně dřeli. Proto jedna z našich zbraní měla být utavit je fyzicky, což se nám momentálně trochu komplikuje,“ podotkl Kozina.