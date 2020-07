Před pěti lety dobyl metu číslo 800 jako první hráč ostravských Arrows Aleš Navrátil, Budský je druhý v pořadí. „Vyplynulo to z toho, jak dlouho už hraju. Čísla pak naskakují. Aleš Navrátil, který má v tuto chvíli přibližně o sto hitů víc než já, hraje asi o tři sezony déle. Toho jen tak někdo nedožene, bude hrát snad do šedesáti,“ říká s úsměvem brněnský matador, který dvacet let oblékal dres Draků a před aktuální sezonou se domluvil na hostování s Technikou.

Po rekordním odpalu v zápase proti pražskému Tempu se dočkal gratulací od rodiny i kamarádů. „Spoluhráč mi donesl míček, který v tu chvíli už zase někam letěl. Jsem rád, že ho mám doma na památku i s datem a počtem odpalů. Klukům do kabiny připravím za odměnu nějakou svačinku,“ culí se bývalý reprezentant.

Posun v individuálních statistikách ho těší, stále ale zůstává nohama na zemi. „Každý si klade osobní cíle, ale není dobré se na individuální statistiky moc ohlížet. Je potřeba hrát pro tým a ne pro čísla. Samozřejmě mě takové milníky těší, protože všichni sledují statistiky a výkony, které hráče předcházejí. To je to, co mě možná stálo místo u Draků. Čísla jsem už neměl taková, a proto o mě klub neměl zájem,“ uvažuje Budský.

Technika do poslední chvíle bojovala o postup mezi elitní šestku. V cestě jí v posledních dvou zápasech základní části stáli právě Draci. Ty v pátek porazila na venkovním hřišti 4:3, v nedělní odvetě ale padla doma 0:5 a sen o play-off se rozplynul. „Před víkendovými duely jsme sice měli postup ve svých rukou, ale je složité hrát proti Drakům, kteří mají kádr nabitý reprezentanty. Vítězství v prvním utkání je pro nás obrovský úspěch, ve druhém se to bohužel nepovedlo. Týmům, se kterými jsme o postup bojovali na dálku, se naopak dařilo,“ přibližuje legenda českého baseballu.

K zápasům proti celku, s nímž v minulosti získal sedmnáct mistrovských titulů, přistoupil jako profesionál. „Za Draky jsem hrál dvacet let, snažil jsem se to brát čistě ze sportovního hlediska. Pro kluky, kteří za Techniku hrají dlouho, v tom byly větší emoce. Vždycky je skvělé porazit městského rivala. Pro nás to byly zápasy o život, Draci měli jistý postup do play-off. Myslím, že byli rádi za kvalitního soupeře, který je prověřil,“ povídá Budský.

Teď ho se spoluhráči čekají boje v play-down, ve kterém se extraligové týmy na sedmém až desátém místě utkají s první čtyřkou druhé nejvyšší soutěže. „Pokud budeme hrát jako na začátku sezony, kdy jsme byli nebezpeční na pálce, tak play-down nebude problém. Doufám, že každý z nás najde síly a zápasy bez problémů zvládneme,“ přeje si brněnská baseballová ikona.

Po skončení sezony se rozhodne, jestli naskočí i do dalšího soutěžního ročníku. „Je to hlavně o zdraví, aby všechno fungovalo, jak má. Kdybych viděl, že už to na hřišti nemá smysl, zabalím to. Odehrál jsem toho dost na to, abych se musel do něčeho tlačit,“ má jasno Budský.