Před víkendem vévodili 1. lize a táhli sérii čtyř vítězných zápasů v řadě, když naposled zvládli i dramatické brněnské derby proti Hattricku. Sobotní duel však florbalistům Bulldogs hrubě nevyšel. Z Kladna si odvezli nejvyšší porážku sezony, když padli 2:9 a v tabulce druhé nejvyšší soutěže klesli za celek Florbal Ústí.

Florbalisté Bulldogs Brno (v oranžovém) prohráli v Kladně 2:9. | Video: Bohumil Kučera

Sobotní duel nabídl bitvu dvou týmů, které pořádně trápí četné absence. Kladnu onemocnělo osm hráčů covidem, brněnský tým k utkání dorazil jen ve třinácti florbalistech.

První dvacetiminutovka nabídla vyrovnanou podívanou, diváci v ní viděli po jednom gólu na každé straně. Těsně před polovinou duelu bylo ještě skóre 2:2, pak už ale řádil jen domácí celek.

Kladno dvěma slepenými brankami odskočilo do trháku a ve třetí třetině rozjelo střeleckou show. Brňany deklasovalo dalšími pěti góly a zvítězilo vysoko 9:2. „Je to hodně důležitá výhra. Nastoupili jsme v okleštěné sestavě, hodně klíčových kluků bylo nemocných. Semkli jsme se ale jako správný tým a ukázali velkou morální sílu, což bude důležité do dalších zápasů. Skvěle nám navíc zachytal gólman Kuba Janoušek, který zneškodnil spoustu šancí soupeře,“ radoval se čtyřgólový kladenský střelec Dominik Janda.

Bulldogs po prohře opustili vedoucí příčku tabulky, na Ústí ztrácí bod, zároveň však mají odehraný o jeden zápas méně. V neděli se brněnský klub po dvou venkovních utkáních opět vrátí domů, od šesti hodin večer přivítá Chomutov, kterému aktuálně patří pátá příčka.

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 9:2

Třetiny: 1:1, 3:1, 5:0.

Branky a asistence: 7. Janda (Krbec), 21. Janda (Čika), 30. Fojtík, 31. Janda (Fojtík), 49. Fojtík (Tomášek), 54. Bachmaier, 56. Fojtík (Janda), 58. Fojtík (Bachmaier), 60. Janda (Špaček) - 17. Svatoň (Mráz), 29. Sedmera (Zukal).

Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:1 navíc Vaverčák (BRN) do konce utkání. Využití: 1:0. Střely: 31:25. Diváci: 104.

