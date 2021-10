Účastník olympijských her v Tokiu Bábek se před deseti dny vrátil z mistrovství Evropy v Grenchenu a dostal volno. „Tomáš nám určitě bude chybět, ale dohodli jsme se, že jeho sezona byla i kvůli olympiádě už hodně dlouhá a potřebuje si oddychnout. Možná to trošku pozmění naše ambice, ale na druhou stranu je tu možnost vyzkoušet si i nějaké nové varianty,“ sdělil reprezentační trenér sprinterů Petr Klimeš.

V předchozích osmi letech scházel na světovém šampionátu pouze jednou kvůli zranění. „Samozřejmě jsem závodník a bude mi to asi trochu chybět, ale jsem vyčerpaný a rád se podívám zpovzdálí,“ vzkázal Bábek.

Ve středu večer zahájí brněnští dráhaři mistrovství světa týmovým sprintem, který pojedou Dominik Topinka, Matěj Bohuslávek a zkušený Robin Wagner. „Nejsou ještě tak dobře sehraní, na dřevěné dráze jsme měli minimální možnosti tréninku, ale kdyby se prokousali mezi prvních osm, bylo by to skvělé. Jestli máme tuhle disciplínu do budoucna stavět na nové generaci, pak do toho musíme skočit co nejdřív,“ objasnil Klimeš.

Česká nominace na mistrovství světa

Muži: Martin Čechman (sprint), Dominik Topinka, Robin Wagner (oba kilometr s pevným startem, týmový sprint), Matěj Bohuslávek (týmový sprint), Denis Rugovac (omnium, madison), Daniel Babor (scratch, madison), Jan Voneš (vylučovací závod), Nicolas Pietrula (bodovací závod).

Ženy: Veronika Jaborníková (sprint, keirin, 500 metrů s pevným startem), Petra Ševčíková (madison, scratch, vylučovací závod), Jarmila Machačová (bodovací závod, madison).

Ve sprintu jednotlivců se představí loňský evropský šampion do 23 let Martin Čechman. „Na závody se těším, protože každý je super, i když zdejší podmínky jsou trochu vyhrocené kvůli covidu, tak se člověk cítí trochu stísněně, když nesmí opustit hotel. Moje forma není úplně nejlepší, trénuju po delší pauze asi dva měsíce, ale poperu se s tím. Minulý rok mi unikl postup z kvalifikace do osmadvaceti, tak letos chci aspoň proklouznout do prvního kola. Příští rok si už kladu větší ambice,“ pronesl Čechman.

V pevném kilometru nastoupí Wagner s Topinkou. „Kluci určitě nejsou bez šancí na dobré umístění. Wagner byl osmý na mistrovství Evropy, Topinka pátý na Poháru národů v Kolumbii,“ dodal reprezentační trenér.

Bez české účastí se ovšem musí obejít tradičně nejúspěšnější disciplína brněnské Dukly. Na keirin nezískala potřebné body. „I kvůli tomu jsme si mohli dovolit nechat Tomáše doma. Ale moc nechybělo, a to místo jsme měli. Jenže Kuba Šťastný se zranil a nemohl jet na světový pohár, kde by mu stačilo vyjet jen pár bodíků,“ litoval brněnský kouč Klimeš.

Mužské kvarteto z Brna doplňuje Veronika Jaborníková, která se při svém debutu na mistrovství světa představí ve sprintu, keirinu i závodě na pět set metrů s pevným startem. „Je to mladičká závodnice, která se potřebuje seznámit se světem velké cyklistiky. Na úplnou špičku zatím asi nemá, ale dokázala si vyjet body do všech disciplín, což samo o sobě něco znamená,“ ocenil kouč.

Druhou část české výpravy v Roubaix tvoří šestice českých stíhačů. „Za úspěch považuji jakékoli umístění do pátého místa. Určitě se o to může poprat Daniel Babor ve scratchi. Když bude mít štěstí, může myslet i výš, třeba na medaili. Šance má i Denis Rugovac v omniu a dál uvidíme,“ uvažoval reprezentační trenér stíhačů Milan Kadlec.