Na scénu se derou Cats! Vědí, že v jejich městě má daleko větší tradici baseball, vždyť zdejší Draci nastřádali už 22 titulů. Letos má Brno také zástupce v ženské softbalové extralize. „V Brně je hodně baseballu a málo softbalu. Chtěly bychom to změnit,“ hlásí Eliška Stejskalová, jedna z tahounek Cats. Po čtrnácti zápasech mají na svém kontě dvě výhry a zatím drží osmé místo. O víkendu vyzvou v sobotu na domácím hřišti nejprve vedoucí tým – pražské Joudrs a poté Tempo.

Cats Brno (v modrobílých dresech). | Foto: Česká softballová asociace

Příslušnost mezi nejlepšími si tým Cats Brno vybojoval v loňském roce, kdy skončil na druhém místě ve druhé lize. Před nimi se umístilo pouze Joudrs B, které mezi elitu nemůže. Brňanky táhla zejména reprezentantka Stejskalová, která zařídila 43 bodů a k tomu sedm homerunů! Největší porci úspěšných odpalů převedla minulou sezonu Petra Kubínová, která jich má na svém kontě 38. „Vybojovaly jsme si příslušnost v extralize a teď tu chceme zůstat. Cílem je nabrat zkušenosti, a hlavně co nejvíce dobrých startů na pálce,“ vyhlásila Stejskalová.

Počátky Cats Brno jsou spjaty s osobností Martiny Clausové, která založila a vedla softbalový kroužek při ZŠ Hroznová. Tým zároveň působí u Hrochů Brno, úspěšného baseballového klubu. Právě v jejich areálu se nově softbalová extraliga hraje. Přitom kategorie žen se tu ustanovila teprve v roce 2018, klub se založil v roce 2015. „Spoléháme se zejména na mladé hráčky, ale máme také několik softbalistek, které už si zkusily extraligu,“ tvrdila Kubínová. Jednou z nich je právě Stejskalová, která začínala s baseballem v Technice Brno. Poté však přešla na softbal, hrála za Trutnov nebo Kunovice.

„Se softbalem jsem se dostala také do Ameriky, ve Floridě mi na jedné univerzitě nabídli plné stipendium. Byla jsem tam rok, pak jsem musela odjet kvůli rodinným záležitostem. Ale posunulo mě to jak v herní oblasti, tak v osobní,“ pochvalovala si výhody softbalu Stejskalová, která je nadšená z toho, že má Brno extraligový tým v tomto pálkovacím sportu. „Rády bychom ukázaly, že je softbal skvělým sportem pro holky. Bohužel většina z nich chodí hrát něco jiného, náš sport tu není tolik propagovaný. Chceme to změnit.“

Po dvanácti zápasech mají Cats na svém kontě dvě výhry, jednou porazily pražské Tempo, loňské vicemistryně, a pak Chemii – Kotlářku. Na pálce se nejvíce daří právě Kubínové, která má na svém kontě 18 úspěšných odpalů a je v celé extralize na pátém místě. Na svém domácím hřišti se brněnské softbalistky ukážou také o víkendu, kdy v sobotu sehrají dvě utkání proti silným Joudrs, obhájkyním titulu. Pražské hráčky zatím prohrály pouze jediné utkání v sezoně, program v sobotu startuje od 13:00. A v neděli dorazí Tempo Praha, loňské finalistky.

JIŘÍ UHLÍŘ