Potřebovali zajet kilometr pod minutu. Wagnerovi k postupu scházelo půl sekundy

V první vyřazovací jízdě se mu postavil do cesty čtrnáctý muž kvalifikace Sandor Szalontay z Maďarska, kterého český reprezentant přesvědčivě porazil. „Znám Sandora a vím, jak jezdí. Přečetl jsem jeho taktiku docela dobře a vyzrál na něj. Jízda se mi povedla skvěle, poslední rovinku jsem vůbec nešlapal a se zvednutou rukou jsem si užíval pocit, že jsem konečně vyhrál jízdu na mistrovství světa,“ usmíval se dráhař z Ostrova na Karlovarsku.

V osmifinále už však čelil silnějšímu kalibru. Matthew Glaetzer z Austrálie zvládl kvalifikační dvoustovku za 9,405, což byl třetí nejrychlejší výkon. Duel v sedmdesátikilometrové rychlosti Čechman prohrál. „Jel jsem takticky správně, ale upřímně rozhodla výkonnost, ten člověk je někde jinde než já. I když vymyslíme sebelepší taktický manévr a plán, bohužel to nestačí,“ hlesl předloňský evropský šampion do 23 let ve sprintu jednotlivců z italského města Fiorenzuola d'Arda.

Před rokem na mistrovství světa v Roubaix obsadil ve sprintu 22. pozici, letos poskočil do elitní patnáctky. „Minulý rok byla konkurence o dost menší kvůli covidu a spousta lidí chyběla, ale tady to podle mě je malá olympiáda. Úplně bez nadsázky. Devatenácté místo z kvalifikace je dobré, můj cíl byl, aby číslo končilo náct. Když jsem vyřadil Sandora, posunul jsem se na patnáctou příčku, s čímž jsem mega spokojený. Skončit líp než kvalifikační umístění je úplná bomba,“ zářil Čechman. „Od doby, co jezdím mistrovství světa, si pamatuji výsledky a každý další rok jsem lepší. Tak by to mělo být a moc mě těší, že to funguje, ale jde to pomalu, upřímně bych chtěl, aby to bylo rychlejší,“ řekl.

Jaborníková na MS zlepšila osobák, Bábek si vyčítal špatná rozhodnutí

Důvod k úsměvům má také Veronika Jaborníková z brněnské Dukly, která v závodě na 500 metrů s pevným startem opět zlepšila vlastní český rekord. Dvě kola zvládla za 34,382 sekundy, což stačilo na osmnáctou pozici. Světovou šampionkou v této disciplíně se stala domácí Taky Marie-Divine Kouaméová.