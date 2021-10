Výkon 10,029 sekundy na letmých 200 metrů mu nezajistil výhodnou pozici do vyřazovacích jízd. „Bavili jsme se před závodem o tom, že budu spokojený, když postoupím, ale když se podívám na časy, očekával bych něco lepšího. Propadák to sice nebyl, ale čas byl špatný,“ hlesl Čechman.

V prvním kole ho vyřadil majitel jedenáctého nejlepšího času kvalifikace, Muhammad Shas Firdaus Sahrom. „Vím, co je to za člověka, že je kvalitní závodník. Přesně vím, jak jezdí, výkonnostně je trochu jinde, ale z mojí strany tam byla chyba. Špatné je, že člověk jede jednu jízdu, několik dní má očekávání, trénuje a snaží se udělat to nejlepší, aby byl potom zklamaný. Na druhou stranu po měsíci a půl tréninku by byl malý zázrak, kdybych jel 9,8 nebo 9,7, i když jsem doufal, že to vyjde,“ smutnil mistr Evropy do 23 let ve sprintu z loňského roku.

Výsledky

Muži - omnium: 1. Hayter (Brit.) 166, 2. Gate (N. Zél.) 124, 3. Viviani (It.) 121, 4. Leitao (Port.) 117, 5. Martorell (Šp.) 112, 6. Malmberg (Dán.) 102, …20. Rugovac (ČR) -34.

Ženy - 500 m s pevným startem: 1. Friedrichová (Něm.) 33,057, 2. Vojnovová 33,163, 3. Šmelevová (obě Rus.) 33,164, 4. Graboschová (Něm.) 33,177, 5. Veceová (It.) 33,300, 6. Tyščenkvá (Rus.) 33,337, …12. V. Jaborníková 35,662.

Madison: 1. Pietersová, Wildová (Niz.) 35, 2. Copponiová, le Netová (Fr.) 30, 3. Archibaldová, Evansová (Brit.) 24, 4. Paternosterová, Barbieriová (It.) 23, 5. Dideriksenová, Lethová (Dán.) 11, 6. Bakerová, Manlyová (Austr.) 5, …Ševčíková, Machačová (ČR) nepostoupily z kvalifikace.

Stíhací závod: Finále: Brennuerová 3:18,258 - Brausseová 3:22,980, o 3. místo: Krögerová ( všechny Něm.) - Alziniová (It.) dojeta.

Čechman měl přes léto tréninkový výpadek, který dohnat nedokázal. „Přestalo mu to jezdit, dali jsme mu dva měsíce volno a nečekali jsme, že bude schopen tady atakovat své maximum, i když na mistrovství Evropy nejezdil špatně. Je vidět, že má tréninkové manko, musíme se připravit na příští sezonu,“ uvedl reprezentační kouč Petr Klimeš

Prasklé galusky při rozjíždění sice neovlivnily výkon na velodromu, jenže… „V životě jsem takhle galdu necvakl. Nejspíš to tady bylo tím, že jsou speciální a z boku jsou vážně jemné. Když na to sedne takový tank já, bohužel se to podařilo,“ trpce se pousmál třiadvacetiletý Čechman.

Do závodu na 500 metrů s pevným startem nastoupila Veronika Jaborníková z Dukly Brno, která časem 35,662 sekundy obsadila dvanáctou příčku. „Bylo to trochu dál od mého osobáku. Dráha sice není úplně nejrychlejší, ale nemyslím, že to bylo tím,“ hlesla Jaborníková.

Doposud se pětistovce tolik nevěnovala. „Nikdy jsem to moc nemusela, ale začala mě bavit. Je to disciplína, kde se ukáže, jak moc na to člověk opravdu má. Být dobrý v pětikile není vůbec na škodu. Dala jsem do toho, co tam bylo, bohužel víc nebylo,“ hlesla odchovanka Sportcomplexu Břeclav.

V neděli zakončí Dukla Brno mistrovství světa keirinem žen, který pojede Jaborníková. „Je to poslední závod téhle sezony. Budu se snažit především si ho užít. Doufám, že výsledek bude co nejlepší,“ podotkla česká dráhařka.

Denis Rugovac nedokončil omnium, v neděli se postaví na start bodovacího závodu dvojic s Danielem Baborem, Jarmila Machačová pojede bodovačku jednotlivkyň a Jan Voneš vylučovačku.