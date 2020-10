Jihomoravané do něj zasáhnou v pátek. Očekávání jsou značná, jenže po téměř deseti měsících bez mezinárodní konfrontace z důvodu koronavirové pandemie lze jen těžko posuzovat rozložení sil. „Poslední velké závody jsme měli před Vánocemi ve švýcarském Grenchenu, jinak jsme soupeřili většinou jen mezi sebou. Nebude to žádná sranda,“ hlesl brněnský sprinter Jakub Šťastný.

Své mladé dráhaře mohla Dukla vidět v akci až v létě, kdy aspoň okusili domácí klání v Prostějově nebo v Praze. „Pauza je znát. Sice jsme jednou vyrazili do italského Picena, kde jsme se mohli po dlouhé době seznámit s konkurencí, ale Evropa bude jiná. Těšíme se,“ sdělila Sára Kaňkovská, která loni skončila šestá v keirinu.

Společně se dvěma Veronikami vstoupí v pátek do šampionátu v týmovém sprintu, který poprvé pojedou ve třech místo dvou. „Netroufám si říct, co můžu čekat. Doufám, že to bude jednodušší než se ženami. Těším se, ale mám trochu respekt,“ řekla Veronika Bartoníková, která zažije premiéru na juniorském šampionátu.

Veronika Jaborníková loni brala čtvrté místo ve sprintu na juniorském mistrovství světa, letos už povýšila do kategorie závodnic do 23 let. „Bude tady mnohem víc holek než v Prostějově nebo Picenu. Uvidíme, jaká bude konkurence,“ hlesla Jaborníková.

Dukla Brno na mistrovství Evropy

Junioři: Veronika Bartoníková, David Pagáč

Závodníci do 23 let: Veronika Jaborníková, Sára Kaňkovská, Matěj Bohuslávek, Martin Čechman, Jakub Šťastný

Velké šance vkládá česká výprava do mužské kategorie do 23 let. S ní se loučí Martin Čechman, který předloni vybojoval bronzové medaile ve sprintu i keirinu. Loni byl dvakrát čtvrtý. „Bylo by fajn rozloučit se s touhle kategorií medailí. Doufám, že klapne. Minulý rok to nedopadlo, z čehož jsem byl hodně zklamaný, byť přijelo hodně nadupaných závodníků. Letos doufám v úspěch,“ přál si Čechman.

Zdatně mu může sekundovat juniorský světový šampion v keirinu Šťastný, který touží po první medaili mezi staršími konkurenty.

Jako třetího do party mají nováčka na velké akci Matěje Bohuslávka, který jim v pátek rozjede týmový sprint. „Trochu nervozitu cítím vůči klukům, abych jim to úplně nezkazil. Nebývám ovšem moc vyklepaný ze závodů, spíš si je dokážu užít,“ prohlásil talentovaný rozjížděč s úspěšnou bikrosovou minulostí.

Týmový sprint Dukly Brno do 23 let neskrývá vysoké ambice. „Na jaře k nám do týmu přiskočili s velkou chutí dva bikrosaři, rychlí rozjížděči. Matěj je ve třiadvacítce, kde máme velmi pěkně poskládaný tým se zkušenými jezdci na dvojce a trojce. To nám dává příjemný výhled do závodu,“ uvedl trenér reprezentace do 23 let a brněnské Dukly Lubomír Vojta.

Hůř čitelná je situace mezi juniory, kde se vedle Bartoníkové představí ještě David Pagáč. „Pro juniory byla tato doba těžká, nemohli získávat žádné zkušenosti, takže očekávání nelze specifikovat. Nemáme srovnání s konkurencí,“ uvedl kouč juniorské sprinterské reprezentace Zdeněk Nosek.