„I když jsem dřív byl víc impulzivní, klukům raději některé situace logicky vysvětlím, aby si řešení sami uvědomili. Teď jsem ale po dlouhé době zase zařval, abych je probral,“ líčil pětatřicetiletý smečař.

Jeho křik v šatně měl důvod. Zatímco brněnští volejbalisté v minulém extraligovém ročníku prohráli osm z jedenadvaceti utkání, za poslední dva měsíce neuspěli devětkrát v řadě. „Na vině jsou hlavně zranění. To nejvážnější přišlo hned v srpnu, kdy se zranila nahrávačská jednička Pepa Truong. Od té doby se to s námi táhne, postupem času jsme si přestali věřit a hrajeme čím dál hůř,“ pravil Hrazdira.

Naposledy v sobotu Brňané padli 1:3 na sety v Příbrami, se kterou bojují o poslední desátou pozici zajišťující postup do osmifinále play-off. „Dobrý hráč musí hrát klíčové zápasy dobře. V Příbrami se to úplně nevyvedlo, teď máme ještě jeden pokus ve Zlíně,“ narážel Hrazdira na sobotní duel s posledním celkem soutěže, jenž může v případě vítězství Brno v tabulce předskočit.

Hlavní brněnský trenér Ondřej Marek v této sezoně neustále hledá ideální složení základní sestavy a do zápasů vyslal už jedenadvacet svých svěřenců. Dvanáct z nich se narodilo v roce 2000 a dřív. „Před sezonou jsme neměli jistotu sponzorů a pořád jsme v době, kdy nevíme, co bude za týden. Rozhodli jsme se dát šanci odchovancům a doufali jsme, že mladí hráči chytnou šanci za pačesy. To se ale úplně nestalo,“ poznamenal Hrazdira.

V současné době trenéři pracují především na psychice týmu. „Nemůžeme moc hráčům vytknout, že by se nesnažili nebo netrénovali. Dřeme, jak umíme, ale teď už je problém v hlavách. Tam se to musí odbrzdit. Takovou zkušenost někteří zažívají asi poprvé a nevědí, jak z toho ven,“ podotkl Hrazdira.

Zato bývalý reprezentant se zkušenostmi z Polska, Rakouska, Francie nebo Itálie zažil podobných situací víc než dost. „Když se nedařilo, já jako cizinec jsem musel zareagovat rychleji než ostatní, protože se čekalo, že tým povedu. Někdy přišel i impulz v podobě nákupu nového hráče,“ zmínil Hrazdira.

Období přestupů skončilo v České republice v neděli a Volejbal posilu v kádru nepřivítal. Naopak v závěrečných duelech mu nepomůže čtyřiadvacetiletý univerzál Daniel Římal, jenž zamířil do Karlových Varů, k vedoucímu celku soutěže. „Tohle rozhodnutí pomůže asi nejvíc Danovi. V této sezoně se trápil, je ale poctivý a dělal všechno, aby výkony zlepšil. Nepovedlo se. Jeho přestup může být impulz, aby to v hlavě zlomil a vrátil se tam, kam hlavně loni patřil,“ vysvětlil Hrazdira.

Římal se stal v minulém ročníku nejvíc bodujícím hráčem soutěže, když zaznamenal 420 bodů v 83 setech. V této sezoně jich má 170 v 56 setech. „Jde pro mě o velkou výzvu a krok dopředu. Těším se na nový tým. Bude to tlak, ale chci se s tím porvat,“ řekl pro klubový web.