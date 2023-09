Baseballový boom v Česku nabírá maximálních obrátek, už v neděli totiž startuje mistrovství Evropy, které hostí Brno, Ostrava, Praha, Blansko a Třebíč. Domácí výběr do něj vstupuje pozitivně naladěný a s velkými ambicemi – hodlá totiž urvat historicky první evropskou medaili. „Věřím, že jestli je nějaká skulinka, kterou bychom mohli prolézt, abychom příští týden hráli v Brně čtvrtfinále, tak ji najdeme,“ burcoval reprezentační kouč Pavel Chadim.

Čeští baseballisté zakončili přípravu na evropské mistrovství dvojutkáním s Italy, o výhry se oba soupeři smírně podělili. | Foto: Czech baseball

Čeští hráči odehrají základní skupinu v Ostravě, jejich sny však směřují k Brnu. Právě tam se totiž uskuteční hlavní boje o medaile, například stadion Draků, který bude hostit i finále, už proto doznal četných změn. „Když jsem to poprvé viděl, tak jsem měl pocit exkluzivity. Stadion se úplně změnil, má krásný design a přibyly tribuny, byla by paráda, kdyby to takhle zůstalo i na extraligu,“ usmíval se Chadim, který celek Draků dlouhodobě koučoval.

Pocit exkluzivity zažívají i domácí reprezentanti, pro které je blížící se mistrovství jedním z vrcholů jejich kariér. „Tým vnímá kulisy, média a fanoušky. To jsou věci, které zvyšují hráčům adrenalin, ale nesmí jejich hlavy úplně sejmout, abychom mohli hrát dobrý baseball,“ upozorňoval trenér.

Ten se svým výběrem hodlá ukončit medailové prokletí. Česko se totiž dosud nikdy na evropském šampionátu nevměstnalo mezi první trojku, nejlépe bralo čtvrtou příčku. „Nechceme, aby na sobě kluci měli nějaké závaží, že právě oni jsou tou generací, která medaili musí udělat. Mně se to třeba jako hráči dvakrát nepodařilo, bral jsem pátá místa, o to víc bych jim to ale přál,“ podotkl Chadim.

Domácí výběr může počítat i s velkou podporou svých příznivců, kteří už vykoupili drtivou většinu vstupenek na utkání českého týmu v základní skupině. „Věřím, že celkově překonáme deset tisíc prodaných vstupenek, ale pro mě to není jen o lidech, kteří budou na stadionu, strašně chceme zaujmout desetinu národa. Přejeme si, aby milion lidí věděl, že se v září v Česku hrál vrcholový baseball a my jsme bojovali o historicky první medaili,“ popsal stratég.

Jeho svěřenci zahájí mistrovství nedělním utkáním proti Rakousku, následně v pondělí vyzvou Řecko. „Rakousko je papírově nejslabší soupeř ve skupině, musíme si ale dát pozor na syndrom prvního zápasu. Přece jen nás čeká nové prostředí a domácí diváci, ale věřím, že prodáme nabrané zkušenosti. Řecko je pak pro nás velká neznámá, nemá totiž vůbec svou soutěž, všichni hráči jsou Američané. Očekáváme, že to bude univerzitní výběr,“ předeslal Chadim.

Na závěr skupiny pak český výběr čeká největší bitva – narazí totiž na Španěly, které zdolal před rokem ve finále kvalifikace World Baseball Classic. „Máme v Dracích jednoho španělského hráče, který se připojil do španělské whatsappové skupiny a říkal, že jejich touha nás porazit je až na hraně nenávisti, protože jsme jim zastavili cestu do Tokia. Měsíc si prý nepíší o ničem jiném, než že nás v posledním utkání skupiny zadupou do země,“ poznamenal kouč.

Těsně před startem mistrovství ještě Češi odehráli dvě přípravná utkání s Italy, ve čtvrtek padli 1:7, v odvetě ale zvítězili 5:3. „Byl jsem až překvapený, ale polovina kluků ještě ve čtvrtek musela pracovat, nedokázala si obstarat dovolené. Někteří přijeli se zpožděním, protože vlaky z Prahy jely pomalu, i dálnice byla zasekaná. Oproti týmu, který se baseballem živí, jsme měli takovou malou nevýhodu. Navíc dvě směny měl odházet Ondřej Satoria, kterému se narodil syn,“ vysvětlil čtvrteční nezdar Chadim.