Jaká byla vaše cesta k baseballu?

V Japonsku je baseball nejpopulárnějším sportem. A to vás hodně ovlivní, baseball vidíte všude okolo vás. Chrlí ho televize, internet a další média. Hraji baseball od šesti let.

Je jednoduché se sbalit a jít hrát baseball na druhou stranu zeměkoule?

Nic složitého to není, sednete na letadlo a je to. Tedy pokud umíte anglicky, protože pro většinu Japonců to je největší překážka, jak se uplatnit v cizí zemi. Kromě České republiky jsem si zahrál také v Austrálii. Líbí se mi možnost cestovat, poznat jiné kultury a ještě si u toho zahrát mou oblíbenou hru. Paráda.

Proč jste zamířil zrovna do České republiky a proč do Olympie Blansko?

Můj kamarád mi Českou republiku, konkrétně Blansko, doporučil. Za Olympii nastupoval v roce 2017 a měl na ni ty nejlepší vzpomínky. Takže to složité rozhodování nebylo.

Za Blansko jste nastupoval již v roce 2018, co se od té doby změnilo?

V klubu je super, že se spousta českých kluků naučila anglicky, takže spolu můžeme lépe komunikovat. Zázemí klubu doznalo spoustu změn k lepšímu. Cítím se tady výborně.

Dá se vůbec porovnat český a japonský baseball?

Je to ohromný rozdíl, Japonsko má sto dvacet miliónů lidí a pro Japonce je to sport číslo jedna. U vás je to sport spíš na okraji zájmu společnosti. Kdybych zařadil českou extraligu do systému soutěží v Japonsku, tak se podle mě může vyrovnat čtvrté japonské lize.

Natsuhiko Ue

Věk: 25 let

Země: Japonsko

Klub: Olympia Blansko

Pozice: catcher

Baseball hraje: od šesti let

Pálí: zprava

Výška: 165 centimetrů

Jaký je váš baseballový sen?

Momentálně mám jediný, abych se s blanenským týmem dostal do nejlepší šestky extraligy a zahrál si vyřazovací část.

Odpálíte někdy homerun na velkém blanenském hřišti?

Tak to se mi asi nikdy na blanenském letišti nepovede. Jsem spíš pálkař na průměr než na hromadu homerunů.

Co je na baseballu nejtěžší?

Asi nastavení mysli. Být koncentrován na zápas a táhnout s ostatními za jeden provaz. Baseball je týmový sport individualit.

Co děláte, když nehrajete baseball?

Úplně nerozumím otázce. Pořád přece musím přemýšlet o baseballu. Když nehraji nebo není trénink, tak se připravuji nějak individuálně. Jsem do baseballu blázen.

Jaký dopad má pandemie Covid-19 na život a sport v Japonsku?

Víceméně podobný jako v České republice. Život se i v Japonsku zpomalil, sportovní soutěže se zastavily úplně. Nebylo možné ani trénovat, sportovní areály se uzavřely.

Jíte českou kuchyni, nebo zůstáváte u japonské?

Mám rád knedlíky, chutná mi české pivo. Jinak si připravuji jídla, na která jsem zvyklý z domova. Pokud zde nějakou surovinu neseženu, nechám si ji poslat z Japonska.

A co české dívky?

Mám trochu problém s výškou. Všechny české ženy jsou opravdu vysoké, takže to pro mě není jednoduchá situace.

Jaké máte plány do budoucna?

Ještě pár let chci určitě být aktivní jako hráč a potom bych rád zůstal v baseballovém prostředí jako agent. V Japonsku je ohromné množství hráčů a síť agentů je velmi rozsáhlá. Šance vydělávat si takhle tam určitě je.

TOMÁŠ SRNSKÝ