Od mistrovství Evropy v Ostravě v roce 2005 jde o nejvýznamnější událost, kterou může český futsal vůbec pořádat. Brno hostí kvalifikaci už počtvrté a zatím pokaždé dokázali čeští hráči výhody domácího hřiště využít. „Hraje se nám tady opravdu dobře a vždy máme velkou podporu diváků. Doufáme, že nás davy opět poženou za vítězstvím. Věříme v postup, i když víme, že to bude strašně těžké,“ řekl reprezentační trenér Tomáš Neumann.

Vskutku domácí atmosféru prožije brněnský odchovanec Radim Záruba, který momentálně hájí barvy pražské Slavie. „Žil jsem v Brně osmnáct let, hrál jsem tu dlouho a mám obrovské očekávání. Přijde se podívat rodina, hodně přátel, ale nervózní určitě nebudu. Doladíme poslední detaily, odevzdáme na hřišti maximum,“ sdělil Záruba.

První duel rozehraje český výběr v neděli, kdy nastoupí proti Slovinsku. „Soupeře máme přečteného dopodrobna, i když se nám proti nim v poslední době nedaří. Vstup do turnaje je důležitý a doufáme, že domácí prostředí nám pomůže, abychom ho zvládli,“ přál si Neumann. S přípravou na soupeře mu pro kvalifikaci pomáhá také trenér reprezentace do 19 let Martin Brůna.

V nominaci pro kvalifikační duely chybí dlouhodobě zraněné opory české reprezentace brankář Libor Gerčák a Lukáš Rešetár. Do prvního utkání proti Slovinsku nezasáhne také kapitán a bývalý hráč brněnského Tanga Michal Seidler, který si odpyká karetní trest. „Bude těžké vidět kluky hrát a nepomoct jim na hřišti. Nechci se ani moc dívat, protože budu strašně nervózní, ale pevně věřím, že kluci zápas zvládnou i beze mě,“ líčil Seidler.

Pozici brankářské jedničky místo Gerčáka zastoupí Ondřej Vahala, který v reprezentačním dresu zaznamenal přes šedesát startů. „Nic se pro mě nemění. Geru ale bude těžké nahradit hlavně mimo hřiště, protože jeho chování v kabině a zkušenosti, kterých má na rozdávání, jsou pro nás velký přínos,“ komentoval Vahala.

Z prvního losovacího koše zavítal do brněnské skupiny účastník minulého světového šampionátu Kazachstán, který je hlavní favorit na přímý postup. V jeho dresu nastupuje nejlepší brankář světa Leonardo Higuita nebo střelec Junior Douglas, kterému nedávno překazilo zranění přestup do slavné Barcelony. „V Kajratu (futsalový klub v Kazachstánu – pozn. red.) hraje plno Brazilců, udělají jim občanství a přes noc jsou Kazachy. I Rumunsko má naturalizované hráče. My a Slovinci hrajeme se svou národností a jsme na to hrdí. Pro diváky ale bude určitě zajímavé takové futsalisty vidět,“ vysvětlil Neumann.

Program:

Neděle 2. února

18.00: ČR – Slovinsko

21.00: Kazachstán – Rumunsko

Pondělí 3. února

18.00: ČR – Rumunsko

21.00: Kazachstán – Slovinsko

Středa 5. února

15.00: Slovinsko – Rumunsko

18.00: Kazachstán – ČR

Vstupenky v prodeji na ticketportal.cz

Cena: 100 korun na celý hrací den

Místo konání: hala ve Vodově ulici

PAVEL ŠŤASTNÝ