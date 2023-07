Brněnská mise splněna. České volejbalistky do dvaadvaceti let zvládly kvalifikační boje a vybojovaly si účast na evropském šampionátu, který hostí příští rok Itálie. Na jihu Moravy porazily Kosovo a Rakousko, ani závěrečná prohra s Tureckem už domácí výběr o mistrovství nepřipravila. „Chtěl bych hráčkám pogratulovat, protože předváděly skvělé výkony,“ chválil český kouč Ondřej Marek.

České volejbalistky do 22 let (v červeném) na závěr brněnské skupiny C podlehly Turecku, přesto slaví postup na mistrovství Evropy. | Foto: Ondřej Driml

Do posledního zápasu skupiny C, kterou hostila brněnská hala ve Vodově ulici, vstupovaly Češky i Turkyně s jistotou postupu, hrálo se ale o první místo v tabulce. To si nakonec po výhře 3:0 na sety zajistily hostující hráčky. „Z naší strany to byl úplně parádní výkon, bohužel Turkyně hrály výrazně líp než my. Je vidět, že patří k nejlepším reprezentacím světa a léta už to prokazují. My se máme co učit, abychom je dohnali,“ hodnotil závěrečný duel Marek.

Hlavní úkol však jeho svěřenky splnily už v předchozích utkáních. Bez ztráty setu zdolaly Kosovo i Rakousko, čímž si zajistily účast na vrcholné akci. „Je to strašně moc emocí a musím říct, že tento tým makal. Když to řeknu na rovinu, dva měsíce jsme žraly podlahu a opravdu jsme si postup zasloužily. Jsem na nás strašně pyšná a doufám, že se nám povede i mistrovství, když už tam pojedeme,“ vylíčila česká kapitánka Barbora Chaloupková.

Domácímu výběru především ve vítězných duelech skvěle fungoval servis i útok, čímž dokázal zatlačit soupeře. „U Kosova jsme šli do velkého neznáma, protože jsme soupeře vůbec neznali. Neměli jsme ani žádný videomateriál, takže jsme se soustředili jen na vlastní hru. Snažili jsme se vyhrát za tři body a to se nám povedlo. Proti Rakousku holky maximálně splnily taktické pokyny, tak jednoduchý průběh zápasu jsem vůbec neočekával,“ přiznal trenér.

Přestože v neděli Češky v každém setu dokázaly držet krok s favorizovaným tureckým výběrem, nakonec mu před 420 diváky podlehly a ve skupině tak obsadily druhou příčku. „Holky hrály naplno, ani nevěděly o tom, že máme předem jasný postup. Rvali jsme se o vítězství, protože jsme si věřili, výhru jsme Turecku nedali zadarmo,“ doplnil Marek.

Kvalifikace o postup na ME 2024 do 22 let



Skupina C (Brno):

Česko - Kosovo 3:0 (25:9, 25:20, 25:12)

Česko - Rakousko 3:0 (25:11, 25:20, 25:15)

Česko Turecko 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).



Konečné pořadí: 1. Turecko, 2. Česko, 3. Rakousko, 4. Kosovo (postup Turecko a Česko).