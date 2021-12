Českou baseballovou reprezentaci nově vede dlouholetý hráč i trenér Draků Chadim

Jako hráč získal deset mistrovských titulů za sebou a za dvanáct let v české reprezentaci šestkrát startoval na mistrovství Evropy. Úspěchy Pavel Chadim sbírá také jako baseballový kouč, vybojoval evropský titul s národním týmem do 21 let a kontinentální stříbro s výběrem do 23 let.

Pavel Chadim (vepředu) sbíral úspěchy jako hráč a také jako trenér na klubové i reprezentační úrovni. | Foto: Česká baseballová asociace

Teď se ikona brněnských Draků postaví do čela výkladní skříně českého baseballu – reprezentačního áčka. „Nejvíc u mě asi převládá pocit odpovědnosti. Jak k baseballovému hnutí, sportovnímu prostředí, tak ke všem českým trenérům, kteří stejně jako všichni čeští hráči chtějí pro svou zemi dosáhnout maxima,“ uvedl po svém uvedení Chadim. Žabiny napravily úvodní prohru a jsou v čele tabulky basketbalové EWBL Padesátiletý hlavní kouč bude historicky teprve čtvrtý český trenér v čele mužské baseballové reprezentace. Vystřídal Kanaďana Mikea Griffina, který skončil po devíti letech. „Po třech desetiletích marných bojů o medaili z mistrovství Evropy nejde mít jiný cíl než právě cenný kov,“ oznámil Chadim. Český výběr letos obhájil na mistrovství Evropy pátou příčku z posledního šampionátu. U národního týmu končí velká řada starších hráčů a chystá se generační obměna, kterou musí řešit. „Je jasné, že každý stát se musí starat o to, aby jeho mladí hráči sbírali zkušenosti, neztráceli motivaci a byli připraveni kdykoliv za národní tým hrát. Na druhé straně věk není limit, plánujeme na vrcholných akcích hrát s nejlepšími hráči, kteří budou schopni pomoct týmu k vítězství a budou mít dostatek motivace,“ reagoval Chadim, jenž vybojoval s reprezentací do 23 let na mistrovství světa v roce 2014 na Tchaj-wanu páté místo. Změnu v roli hlavního manažera oznámila asociace už před rokem. Chadim se tak připravil na svou budoucí roli. „Předběžně jsme se domluvili na výraznější spolupráci s Italy i pokračování spolupráce se Španěly. Uvidíme, co vše se podaří zrealizovat. Přichystali jsme harmonogram akcí pro rok 2022 s prvním lednovým soustředěním. A také jsem trochu připravil rodinu a práci na časovou zátěž spojenou s národním týmem,“ poznamenal Chadim, který české áčko krátce vedl už v roce 2010 při Interkontinentálním poháru na Tchaj-wanu, kde reprezentace obsadila osmou pozici. V jeho realizačním týmu se o nadhazovače bude starat John Hussey, jenž momentálně trénuje Hrochy Brno. Na třetí metě bude David Winkler, který měl v minulých letech na starosti reprezentaci do osmnácti let. S útočnou hrou bude pomáhat instruktor klubu Kansas City Royals Drew Saylor a také Alexander Derhak. Volejbalistky Šelem v Evropě padly, se Srbkami ale uhrály dva sety České reprezentanty čeká v červnu tradiční Pražský baseballový týden, v září to pak má být turnaj Super Six v Barceloně a také kvalifikace World Baseball Classic.