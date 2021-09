V nedělním semifinále domácí volejbalistky porazily německou dvojici Tillmannová a Müllerová a ve finále už nestačily pouze na turnajové dvojky Betsi Flintová a Emily Dayová z USA. Německé hráčky nakonec bez medaile nezůstaly, v souboji o bronz totiž přehrály novozélandské soupeřky Zeimannovou, Polleyovou 2:0 na sety.

Český pár Williams a Štochlová v dopoledním semifinále svedl s německými soupeřkami napínavou bitvu, ve které se o vítězkách rozhodovalo až v koncovkách setů.

Do finále domácí hráčky nakonec posunuly výhry 24:22 a 23:21. „Jsme strašně rády, že jsme se do finále dostaly. Když jsme viděly startovní listinu, tak by nás asi vůbec nenapadlo, že se probojujeme mezi nejlepší dva týmy. Pro nás je to parádní úspěch. Měly jsme teď výpadek na Ládví, a proto nás moc těší, že jsme tu opět zahrály tak, jak umíme,“ radovala se po semifinále Martina Williams.

Druhá finálová dvojice vzešla z duelu mezi americkým párem Flintová, Dayová a Novozélanďankami Zeimannovou, Polleyovou, Američanky v zápase zvítězily 2:0 a do závěrečného souboje o zlato vlétly při velké chuti.

České hráčky bohužel na jejich hru nedokázaly v průběhu celého finále najít úspěšný recept a utkání prohrály 0:2 na sety. „Náš výkon ve finále byl bohužel špatný a tento zápas nám vůbec nevyšel. Je to trošku hořká koncovka turnaje a máme smíšené pocity, ale vybojovaly jsme stříbrnou medaili, což je určitě veliký úspěch,“ zhodnotila závěrečný souboj Marie Sára Štochlová.

REDAKCE

Výsledky Brno Beach Open

Semifinále: Tillmannová/Müllerová – Williams/Štochlová 0:2 (22:24, 21:23), Flintová/Dayová – Zeimannová/Polleyová 2:0 (21:16, 21:18)

Finále: Flintová/Dayová – Williams/Štochlová 2:0 (21:13, 21:8)

Utkání o bronz: Zeimannová/Polleyová – Tillmannová/Müllerová 0:2 (14:21, 20:22)