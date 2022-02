Brňanky si už po prvním poločase nahrály náskok sedmnácti bodů. „Vstup do utkání se nám docela povedl, když první dva útoky vyšly podle našich představ, nicméně jsme soupeři dovolili jednoduché doskoky, celkem pětadvacet. S tím jsme se trápili celý zápas. Představovali jsme si, že utrhneme zápas rychleji. S Žabinami jsme hráli minulý týden a zrovna tato část statistik byla klíčová. Tohle se musí zlepšit, jinak nemůžeme myslet v nedělním finále na úspěch," řekl asistent královopolského kouče Jakub Nevrlý.

Naopak Žabiny urvaly postup do finále až v prodloužení, v něm porazily Hradec Králové 87:81. „Daly jsme do toho všechno a bojovaly až do konce. Když soupeřky trefily dvě po sobe jdoucí trojky v úvodu prodloužení, trochu jsme znervózněly. Nakonec jsem to ale urvaly a za to jsem moc pyšná na náš tým. Odehrály jsme krásný semifinálový zápas, který byl spíš hodný finále," uvedla nejlepší střelkyně Žabin Michaela Vondráčková, jež zaznamenala v utkání dvaadvacet bodů.

Boj o trofej Českého poháru žen je tak tentokrát ryze brněnskou záležitostí. Žabiny ovládly domácí pohár v historii sedmnáctkrát, Královo Pole jednou v roce 2018. „Můžeme očekávat bouřlivou atmosféru a tvrdou hru,“ dodala Vondráčková.

V zápase o třetí místo se utkají rovněž v hale ve Vodově ulici od půl druhé odpoledne Slovanka a Hradec Králové.

Český pohár žen v hale ve Vodově ulici

semifinále

KP Brno - Slovanka 70:45 (16:11, 36:19, 55:31)

Body: Stejskalová 17, Malíková 13, Kucowská 12 - Fučíková, Šafránková 8, Zeithammerová 7.

Žabiny Brno - Hradec Králové 87:81 po prodl. (12:13, 38:37, 53:55, 71:71)

Body: Vondráčková 22, Holmesová, Stoupalová a Záplatová 13 - Effangová 27, Čuperková 16, Fišerová 13.