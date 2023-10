Toužili po tom, aby před domácími fanoušky poprvé v historii vybojovali medaili z mistrovství Evropy. Jenže čeští baseballisté nezvládli klíčové čtvrtfinále s Velkou Británií a nakonec obsadili páté místo. To jim zajistili dvě výhry mezi poraženými čtvrtfinalisty.

Čeští baseballisté (na snímku nadhazovač Tomáš Ondra z brněnských Hrochů) v posledním utkání mistrovství Evropy zdolali Izrael 5:1. | Foto: Eurobaseball 2023/Barbora Reichova

Nejprve v pátek porazili Francii 11:1 a v sobotu zakončili turnaj v Brně vítězstvím 5:1 nad Izraelem. „Neztratili jsme tvář, skončili jsme se dvěma vítězstvími. Člověk si toho musí s pokorou vážit. Já jsem tady bombasticky nevyhlašoval, že jedeme jen pro medaili. Chtěl jsem splnit sen mnoha generací. Získal jsme první dvě pátá místa, těch máme už sedm. Nemáme jinou možnost, než se o to dál pokoušet,“ uvedl český trenér Pavel Chadim.

Baseballisté do semifinále domácího ME neprošli, Velké Británii podlehli 2:12

Maximem národního týmu zůstává čtvrtá příčka z roku 2014. „Mysleli jsme si, že budeme blíž Španělsku i Velké Británii. Něco nám nevyšlo. Na druhou stranu jsme ale prohráli s nejlepšími, kteří hrají finále. Věřil jsem, že úrovní na tu medaili máme, ale na bedně je tak ucpáno… Když Nizozemsko urve bronz, tak rozhodně nemohu velkohubě vyhlašovat, že jsme do třetího místa. Nejsme,“ dodal kouč.

Vítězství nad Izraelem má určitě váhu, jde o obhájce stříbrných medaili z minulého mistrovství Evropy v Itálii a účastníka olympijských her v Tokiu. „Taky to pro nás byla odveta, protože Izrael nás porazil ve čtvrtfinále dva roky zpátky, to byla těžká prohra o bod 3:4. Takže jsme hodně věřili a chtěli jsem ukázat, že si pamatujeme, co se stalo v minulosti,“ usmál se český kapitán Petr Zýma.

Čeští reprezentanti sice obdrželi první bod už v úvodní směně, ale v dohrávce dvěma doběhy otočili a pak navýšili skóre až na 5:1. „Byl to ten náš dobrý výkon, soustředěný, dobrá obrana. Myslím, že jsme na pálce nechali pár běžců ve skórovací pozici, takže ten výsledek mohl být z mého pohledu i trochu vyšší,“ podotkl Zýma.

Český celek po dvou vysokých vítězstvích 9:0 nad Rakouskem a 14:0 nad Řeckem v základní skupině A nezvládl dvě klíčové bitvy. Na závěr skupiny podlehl Španělsku 0:9 a následně ve čtvrtfinále prohrál s Velkou Británií 2:12. „Strašně mě mrzí, že jsme ta dvě utkání prohráli jasně. Sice jsme Španěly udrželi do deseti bodů, tam jsme diváky nechali se dívat na devět směn. Ale jakákoliv prohra o rozdíl mě osobně strašně bolí,“ připomněl Chadim čtvrtfinále.

Španělsko a Velká Británie se v neděli ve večerních hodinách utkají o evropský titul. „Mám pocit, že se to děje pořád. Když se zamyslím nad poslední Evropou, ve finále hrály Izrael a Nizozemsko a s oběma jsme prohráli. Asi týmy vždycky nakopneme, že jsou pak lepší. Ale vnímám, že musíme vyhrát těžký zápas, což se nám prostě zatím nepovedlo,“ uznal kapitán Zýma.

Baseballisté deklasovali na domácím ME Francii a zahrají si o 5. místo

České reprezentanty sice hnalo fantastické publikum, na zápas o páté místo dorazilo 1542 diváků, ale taky je svazoval tlak. „Vnímal jsme různé chyby, třeba v očekávání, že jsme možná nebyli tak uvolnění, jak jsme potřebovali být. Hrozně moc jsme to chtěli a občas to z hlavy nejde vytěsnit, pak člověk dělá věci, které by jinak nedělal. Je to cenná lekce, ale život jde dál, potvrdili jsme páté místo, výkonem se nemáme za co stydět a dá se na tom dlouhodobě stavět,“ prohlásil Zýma.