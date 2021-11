Ideálním druhým setem nastartovala Plíšková obrat v utkání se Španělkou. Přes nervy v koncovce se radovala z výhry a pochvalovala si atmosféru večerního zápasu v Guadalajaře. Před vstupem do turnaje se Plíšková v tréninku ve vysokohorských podmínkách v Mexiku necítila dobře. První set v jejím podání nebyl ideální, ale druhý a třetí zvládla výtečně. "Na to, co jsem tady předváděla v tréninku, tak tohle bylo hodně dobrý," řekla.

Do Guadalajary přijela týden před turnajem a v přípravě podle svých slov propadala beznaději. "Depresi," přiznala, že se trápila. Zápas ale odehrála solidně. "Když se mi nedaří v tréninku, tak jsem naštvaná, ale v utkání mám jiné nastavení. Většinou hraju s tím, co mám, snažím se bojovat a nějak najdu cestu," vysvětlila světová čtyřka rozdíl.

Po utkání dlouhém skoro dvě a půl hodiny v řidším vzduchu se cítila unavená. "Vyřízená. Ale spíš bych řekla, že to je psychická únava, která na mě padla, protože to byl vypjatý zápas. Fyzicky jsem v pohodě, natrénováno mám dost, o to strach nemám. Budu v pohodě," řekla.

Zatímco v odpoledním utkání zely tribuny prázdnotou, při utkání Plíškové bylo skoro plno. A atmosféra byla i vzhledem k vývoji bouřlivá. "Moc mě překvapilo, jak lidi byli živí, i když tam byla hluchá místa, kdy jsme kazily. Pořád fandili po každém míči. Musím říct, že takhle se hraje tenis úplně jinak. Nás to namotivuje k lepší hře a dá se zápas víc užít," prohlásila.

V pátečním utkání nastoupí od 21:00 SEČ proti Anett Kontaveitové, která porazila Barboru Krejčíkovou. Estonku zdolala ve všech třech předešlých zápasech. "Teď je na neskutečný vlně. Je vidět, že si věří, což dělá hodně," připomněla Plíšková, že Kontaveitová vyhrála jedenáct zápasů v řadě. "Ale pořád věřím, že to je stejný člověk, s kterým jsem hrála dva tři roky zpátky. Šance bude, když budu dobře podávat. Mám jedno vítězství, tak věřím, že budu hrát víc v klidu," uvedla.

Magic in Mexico! ??✨



?? @KaPliskova battles past Muguruza in a three set thriller! Incredible performance from both women! ?#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/ZbXTCN7wpa — wta (@WTA) November 11, 2021

Krejčíková věří, že její hra půjde nahoru

Krejčíková vstupovala do svého prvního zápasu dvouhry na Turnaji mistryň s nadšením. V utkání s Kontaveitovou ale v náročných podmínkách chybovala a Estonce podlehla ve dvou setech. "Zápas jsem zahrála docela solidně, ale nebylo to úplně to nejlepší, na co jsme asi byli všichni zvyklí, že jsem hrála o hodně líp. Beru to, jak to je a budu se snažit zlepšovat. Prostě nejsem robot, nemůžu pořád vyhrávat," uvedla Krejčíková.

V utkání udělala vítězka Roland Garros 34 nevynucených chyb. V řidším vysokohorském vzduchu měla potíže s kontrolou úderů. "Lítá to, strašně to lítá," řekla k podmínkám. "Člověk jde do zápasu z tréninku a představuje si, jak by hrál a chce do toho naskočit stejně. Najednou přijde a je to úplně něco jiného. Snažila jsem se s tím vypořádat, ale lítalo všude možně."

Doufá, že si postupně zvykne. Minimálně má před sebou ještě dva zápasy dvouhry a tři čtyřhry "Pro mě to je ještě náročnější po cestě a že jsem minulý týden hrála v hale. Doufám, že výkony půjdou nahoru a na konci týdne to bude trošku veselejší," řekla s nadějí Krejčíková.

Stále si přijde mezi světovou špičkou trošku nepatřičně, "Je to takový divný, že najednou patřím mezi ně. Potřebuju hrát tuhle úroveň delší dobu a trošku se s tím vyrovnat," uvedla.

Zopakovala, jak je ráda, že se na vrchol sezony ve dvouhře kvalifikovala. Vždyť se teprve před rokem po dlouholetém snažení dostala do stovky žebříčku WTA. "A teď jsem tady třetí a můžu si zahrát Turnaj mistryň - to je neskutečný! Mám radost, že tady můžu být a podařilo se mi to v singlu i v deblu. Užívám si to. Je to moc hezký turnaj, ať to dopadne jakkoli," řekla.