Do užší nominace trenéra Ronena Ginzburga se probojovali také brněnští basketbalisté Šimon Puršl, Radek Farský a Richard Bálint. „Brno se rozhodlo jít směrem mladých talentovaných hráčů a stejná situace je nyní i v reprezentaci. Trenéři si raději vyberou mladší basketbalisty, ve kterých vidí stabilnější část týmu do budoucna,“ uvedl třiadvacetiletý Puršl, který nastoupil i v prvních dvou kvalifikačních duelech.

Zato Bálint se může dočkat v osmnácti letech prvních minut v seniorské reprezentaci. V pátek ovšem zůstane na tribuně. „Vůbec jsem to nečekal, byl jsem překvapený, že jsem se dostal do širšího výběru a pak ještě víc, že jsem odletěl do Litvy. Zatím se tady rozkoukávám jako každý mladý kluk v týmu,“ řekl 192 centimetrů vysoký rozehrávač.

České zápasy v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2022:

21. února 2020

ČR – Dánsko 75:71

24. února 2020

Litva – ČR 97:89

pátek v 15.30

ČR – Belgie

neděle v 15.30

Dánsko – ČR

19. února 2021

ČR – Litva

22. února 2021

Belgie – ČR

Ten od letošního léta hostuje v Basketu z Prostějova a v novém mužstvu naskočil v sezoně zatím do všech šesti zápasů nejvyšší české soutěže. V nich odehrál šestnáct a půl minuty. „Nominaci jako posun v kariéře úplně nevnímám, ale jde o šanci a hlavně motivaci se posouvat pořád dál. Doufám, že dostanu příležitost,“ pravil prostějovský odchovanec., jenž absolvoval přípravný reprezentační sraz mužů poprvé v létě.

Český výběr odcestoval v pondělí do Litvy, kde se podřizuje přísným pravidlům kvůli pandemii koronaviru. „Jsme celou dobu na hotelu, nemůžeme vůbec ven, chodíme jen na tréninky, proto je to trochu víc psychicky náročnější,“ vysvětlil Bálint.

Tabu je pro reprezentanty také tradice společného stravování. Kvůli nařízení litevské vlády si totiž hráči jídlo jen vyzvedávají a poté se nají o samotě na pokoji. „Musíme si co nejvíc užít trénink, protože to je snad jediné místo, kde jsme společně bez roušek. Občas se sejdeme na chodbě, popovídáme si, ale je to dost omezující,“ líčil Puršl.

Čeští reprezentanti se před utkáním s Belgií a Dánskem nacházejí ve skupině C na druhém místě s padesátiprocentní úspěšností. Přesto mají místo na evropském šampionátu zajištěné, protože jedna ze základních skupin se odehraje v Praze.

České mužstvo v pátek čeká první utkání po devíti měsících. „Situace je složitá, zatím neznáme ani plné soupisky týmů. Jde o kvalifikaci, proto zápasy budou bojovné. Účast máme zajištěnou a můžeme hrát v klidu, ale určitě chceme vyhrát,“ prohlásil Puršl.