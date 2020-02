Domácímu týmu nevyšel start do zápasu a už ve čtvrté minutě zaostával s Kazachstánem o tři branky. Dvakrát se trefil bývalý hráč Chrudimi Douglas Junior a ztráty míče Jana Janovského na půli hřiště využil Tayan. „Beru to trochu na sebe. Sestříhali jsme videa, tam bylo vidět, jak jsou ti brazilští hráči strašně dobří, mám obavu, že kluci z toho měli těžkou hlavu, že tohle se bránit nedá a asi i kvůli tomu jsme prospali začátek,“ komentoval kvalitu naturalizovaných Brazilců v kazašské reprezentaci trenér Tomáš Neumann.

Jeho svěřenci na hřišti v úvodu neprožívali zrovna šťastné okamžiky. „Měli jsme jasně určenou taktiku, ale Kazaši na nás nastoupili a dostali jsme rychlé góly, a to se těžko hraje. Branky nám nabouraly hru, byli jsme otřesení a pak nám trvalo se dostat zpátky do zápasu,“ svěřil se David Drozd.

Čeští futsalisté ovšem po deseti minutách ožili a začali soupeře zlobit. Drozda i Slováčka však zastavil nejlepší brankář světa Leonardo Higuita. „Pak jsme začali běhat, dostali se do několika velkých šancí, stačilo dát kontaktní gól a zvedneme se. Higuita byl ale prostě skvělý a zabránil asi dvěma tutovým gólům, a to nás zase poslalo do kolen. Měli jsme i smůličku. Kazachům tam padalo snad všechno, dvakrát mezi nohama, ale nám bohužel ne,“ litoval český kouč.

Veškeré naděje a slibný start do druhého poločasu pohřbila Douglasova přihrávka před branku, kterou si nešťastně srazil do vlastní sítě Tomáš Koudelka. Český tým hrál následně téměř patnáct minut power play s Matějem Slováčkem v poli,. To přineslo slibné příležitosti, ale bez výrazného úspěchu. „Power play jsme hráli trpělivě, na jistotu, ale oni prostory, kam jsme chtěli přihrávat, velmi dobře zavírali. Museli jsme to měnit ve hře a nakonec se nám sice podařilo prosadit, ale zápas jsme prostě nezvládli,“ řekl Neumann.

Ze závěrečného tlaku nakonec vytěžil český tým dvě branky, jenže Kazachstán jejich hru bez brankáře následně potrestal. Za český tým se trefili Michal Holý a Jiří Vokoun. „Zklamání převládá. Byli jsme krůček od toho, abychom byli rovnou na mistrovství světa. Bohužel to nevyšlo. Ve dvou utkáních jsme hráli dost solidně, měli jsme šest bodů. Poslední zápas ale nevyšel, jednoznačně rozhodl začátek,“ smutnil po zápase Drozd.

České reprezentanty přitom po dvou odehraných utkáních dělilo od přímého postupu pouze pětatřicet sekund. Kazachstán proti Slovinsku musel bodově ztratit, zápas ale nakonec otočil a o vítězi kvalifikační skupiny tak rozhodl závěrečný duel.

V Brně se konala kvalifikace o velký turnaj už počtvrté a pokaždé z ní český futsal vyšel vítězně. Letošní boje v hale ve Vodově ulici poslaly reprezentaci pouze do baráže, fanoušky si však Neumann pochvaloval. „Byli úžasní, chci všem poděkovat, protože nám vytvořili opravdu domácí prostředí a skvělou atmosféru. Zejména v těch prvních dvou utkáních byli hlavní impulz do našich hlav,“ uvedl.

Výběr Neumanna zabojuje v baráži o účast na mistrovství světa v dubnu, kdy se střetne s Chorvatskem. „Mají nyní úžasnou generaci a jde možná o ještě těžšího soupeře než Kazachstán. Hrát s nimi dvakrát bude pro nás extra těžké,“ komentoval soupeře v rozhodující části o postup na šampionát Neumann.

Kazachstán – Česká republika 5:2

Poločas: 3:0 Branky: 3. Douglas Junior (Higuita), 4. Douglas Junior, 4. Taynan (Tursagulov), 23. Douglas Junior, 38. Taynan – 36. Holý (Seidler), 40. Vokoun (Černý)

Rozhodčí: Velikanovová, Nevěrov – Šabanov (všichni Rusko) Žluté karty: 27. Higuita - 11. Vahala Diváci: 2130.

Kazachstán: Higuita (Gurov) – Taynan, Leo, Tursagulov, Douglas Junior – Imanalin, Sulejmenov, Akbalikov, Jesenamanov - Valjullin. Trenér: Kakà.

Česká republika: Vahala (Hůla) – Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd – Seidler, Holý, Janovský, Vnuk - Vokoun, P. Drozd, Černý, Křivánek. Trenér: Tomáš Neumann

PAVEL ŠŤASTNÝ