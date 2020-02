Do prvního utkání se Slovinskem kvůli karetnímu trestu kapitán české reprezentace Michal Seidler nenaskočil a sledoval vítězství spoluhráčů z tribuny. „Byl jsem zpocený stejně jako po zápase. Takové situace opravdu nemám rád, bylo to pro mě strašné,“ smál se Seidler.

Proti Rumunsku se ovšem zkušený reprezentant na palubovce objevil od začátku a lepší start do zápasu si nemohl přát. Hned v úvodní minutě převzal prostrčení od Tomáše Vnuka a střelou po zemi překonal rumunského brankáře. „Byl jsem do zápasu opravdu nažhavený. Tomáš mi krásně nahrál a já už jen obstřeloval,“ komentoval brzký gól Seidler.

Při vstupu do kvalifikace zaskočil rumunský výběr favorizované Kazachy 3:1 a proti české reprezentaci se čtyřmi Brazilci v sestavě byl favorit. Svěřenci Tomáše Neumanna však měli soupeře poctivě načteného. „Trenérský štáb odvedl skvělou práci, stříhal zápas Rumunů až do pěti do rána, měli jsme hodinové video. Na všechno jsme se připravili a bylo to poznat,“ vysvětlil plzeňský hráč Tomáš Vnuk.

Jako by soupeř na začátku poločasů zůstal ještě v kabině. Jejich nepozornosti využil opět Seidler, který nastřelil tyč a odražený míč do odkryté brány uklidil Michal Holý. „Věděli jsme, že Rumuni začnou vlažněji. Chtěli jsme jít do zápasu aktivně, a to se povedlo. Opět jsme se odpíchli od dobré obrany. Snažili jsme se vymazat Brazilce na lajnách a moc jsme je do šancí nepouštěli. Naopak kdybychom proměňovali šance, jsme klidnější už dřív,“ řekl Neumann.

Pod výrazný tlak se čeští reprezentanti nedostali ani v závěrečných minutách, kdy Rumuni vsázeli na pět hráčů v poli. „Máme velmi dobrou čtyřku z Chrudimi na power play, kluci to zvládli výborně. Nehraje se proti nim vůbec dobře a Rumuni neměli skoro nic,“ chválil obranné řady Seidler.

Český výběr ke konci spolehlivě bránil a navíc se prosadil i v útoku. Po dlouhém výhozu brankáře Ondřeje Vahaly utekl obráncům Tomáš Koudelka a rozjásal fanoušky v hale přesnou střelou na přední tyč. Nervózní soupeř dělal stále víc faulů a ten šestý potrestal z desetimetrového kopu Seidler, který v utkání zaznamenal dvě branky a asistenci.

Za dva zápasy obdržel český brankář Vahala, který zastupuje dlouhodobě zraněného Libora Gerčáka, jediný gól. „Daří se nám hrát tak, jak jsme se připravovali, a kluci jsou odhodlaní. Mám před nimi respekt, protože všichni táhnou jako jeden muž a je jedno, kdo tam nastoupí. Plní taktiku a opravdu bojují,“ liboval si Neumann.

Jeho výběr na závěr elitní kvalifikace v Brně nastoupí zítra proti Kazachstánu. Při jejich zaváhání proti Slovinsku (utkání skončilo po uzávěrce – pozn. red.) by čeští reprezentanti slavili postup z prvního místa přímo na světový šampionát, který se uskuteční v září v Litvě. „Kazachstán i Slovinsko hrají o bytí nebytí. Nastoupí proti sobě dva nejsilnější týmy ze skupiny. Budu doufat, že nás Slovinci pošlou do Litvy už napřímo,“ přál si Neumann.

Česká republika – Rumunsko 4:0

Poločas: 1:0 Branky: 1. a 38. Seidler, 21. Holý, 36. Koudelka Rozhodčí: Velikanovová, Šabanov – Kadykov (všichni Rusko). Žluté karty: 7. Ferreira, 7. Oliveira, 7. Covaci, 9. Panzaru, 35. Ribeiro Diváci: 1416

Česká republika: Vahala (Hůla) – Seidler, Holý, Janovský, Vnuk – Vokoun, Záruba, P. Drozd, Černý, Křivánek, Slováček, Koudelka, D. Drozd. Trenér: Tomáš Neumann

Rumunsko: Tonita (Grigoras) – Oliveira, Ribeiro, Stoica, Panzaru – Matei, Hadnagy, Covaci, Movileanu, Valadares, Craciun, Ferreira. Trenér: Robert Lupu

PAVEL ŠŤASTNÝ