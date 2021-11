V pátek v prvním ze dvou vzájemných listopadových duelů s Rakouskem český celek po 40 minutách vedl 24:20, ale pak dal trenér Trtík šanci mladíkům a soupeř skóre otočil. Také do odvety vstoupil národní tým lépe a po sérii pěti branek rychle vedl 5:1. Rakušané, kteří budou rovněž startovat na lednovém Euru, se pak sice postupně dotáhli až na rozdíl jediného gólu, ale těsně před pauzou domácí odskočili na 14:11.

I po změně stran Trtíkův výběr pokračoval v soustředěném výkonu. Češi mnohem lépe než v pátek zastavovali soupeřovy rychlé útoky po vstřelených brankách a jejich náskok narůstal. Mezi tyčemi dál zářil Mrkva, který ve 35. minutě dokonce sám skóroval přes celé hřiště a upravil na 17:12. Při 101. reprezentačním startu si připsal čtvrtý gól.

ČR - Rakousko 30:21 (14:11)

Nejvíce branek: Reichl 6, Hrstka, Kašpárek, Klíma a V. Patzel všichni 4 - Weber, Frimmel, Bilyk a Lastro všichni 3, Wagner 2. Rozhodčí: Horáček, Novotný (oba ČR). Sedmimetrové hody: 1/1 - 3/3. Vyloučení: 5:4. ČK: 28. Zeman (ČR).

Sestava ČR: Mrkva, Mizera, Šmíd - Hrstka, Režnický, Kašpárek, Reichl, Číp, Vančo, Klíma, V. Patzel, Solák, Mubenzem, Březina, Ptáčník, Zeman, Piroch, Franc.

Pak ho nahradil Mizera a vedl si ještě lépe. Udržel čtyřbrankové vedení a úspěšnost zákroků měl na 62 procentech. V závěru Češi dvěma góly do prázdné branky ještě navýšili náskok a úspěšně se naladili na lednový evropský šampionát.

Při dvojzápase proti Rakušanům přitom postrádali dvojici středních spojek, kapitána Babáka s Bečvářem, a také zkušeného brankáře Galiu, který kvůli vážnému zranění přijde i o mistrovství. Chyběli i pivoti Užek s Petrovským. "S kempem jsem spokojený. V prvním zápase dostali šanci mladí hráči, ten nedělní jsme šli vyhrát," uvedl v tiskové zprávě Trtík.

"Na kempu nebylo hned pět hráčů základní sestavy. Bylo to tím pádem trochu nervózní. Mohli jsme si klást otázky, jestli je dokáží jiní hráči zastoupit, jestli budeme schopní tým pořádně poskládat. O to větší mám radost, že na hřišti to vypadalo dobře," pochvaloval si Trtík.

Český tým se znovu sejde až 3. ledna na závěrečnou přípravu na šampionát, který začne o deset dní později. Reprezentanti budou na Euru hrát základní skupinu v Bratislavě a utkají se se Španělskem, Švédskem a s Bosnou a Hercegovinou. "Kdyby bylo přípravných kempů více, vůbec bych se nezlobil, protože těch příležitostí k sehrání moc nemáme. To bude asi hlavní kámen úrazu před odjezdem na Euro, kde nás čekají velmi silní soupeři. Především ti první dva, Španělé a Švédové, oba jsou to medailisté z posledních vrcholných šampionátů," dodal Trtík.