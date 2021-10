Čeští střelci na trap obsadili na Prezidentském poháru v Larnace stejně jako olympijských hrách první dvě místa. Na Kypru v sobotu oplatil David Kostelecký tokijskou porážku reprezentačnímu kolegovi Jiřímu Liptákovi a v soutěži pro nejlepších 12 brokových střelců sezony triumfoval.

Jiří Lipták a David Kostelecký obsadili na Prezidentském poháru v Larnace první dvě místa. | Foto: Petr Hrdlička

Oba Češi zvládli v pátek v Larnace nástrahy kvalifikace a semifinále a postoupili do dnešního čtyřčlenného finále. V něm po 15 sériích odpadl Rus Gennadij Mamkin, a když se svěřenci reprezentačního trenéra Petra Hrdličky po dalších 20 terčích "zbavili" stejně jako v Tokiu Brita Matthewa Cowarda-Holleyho, bylo jasné, že si to stejně jako před čtvrt rokem pod pěti kruhy rozdají o zlato. Souboj vyhrál olympijský šampion z Pekingu 2008 Kostelecký 31:29 a tentokrát on přijímal gratulaci od Liptáka.