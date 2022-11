Třetí čtvrtina byla nejpovedenějším dějstvím brněnského celku. Dostal se v ní do devítibodového vedení a položil tak základy k důležité výhře. „Třetí čtvrtina rozhodla, v první půli jsme se vůbec nedokázaly probudit v obraně, z jednoduchých situací nám Dubrovník dával koše. O pauze jsme si řekly, co zlepšíme, víc jsme tlačily v defenzivě a odskočily ve skóre. Pak už jsme to udržely,“ nastínila s šestatřiceti odehranými minutami jasně nejvytíženější hráčka KP.

OBRAZEM: Žabiny stíhací jízdu ve Francii nedotáhly a v EuroCupu zase prohrály

V poslední nervózní desetiminutovce zvládly oba celky dohromady zapsat jen patnáct bodů. Dubrovník mocně dotahoval, manko snížil na jediný bod. Minutá trojka v posledních vteřinách ale jeho šance definitivně pohřbila. „Naštěstí jsme tento bojovný a agresivní zápas zvládli. Tušili jsme, že to nebude nic lehkého, Dubrovník vlastně téměř celé utkání hrál jen sedm hráček. I proto trochu ztrácel energii a my vyhráli,“ podotkl asistent trenéra Jakub Nevrlý.

Po dvou prohrách na palubovkách elitních francouzských týmů tak Královo Pole v EuroCupu vyzrálo na Dubrovník i podruhé. A znovu o tři body. „Porazili jsme jej doma, ale věděli jsme, že tady to bude těžší. Byl to pro nás třetí venkovní zápas EuroCupu v řadě, zatímco Dubrovník hrál už druhé utkání doma. Proto jsme rádi, že jsme zvítězili a zůstali v boji o postup do vyřazovacích bojů,“ dodal Nevrlý.

Základní skupinu zakončí brněnský celek dvěma domácími utkáními proti Angers a Charleville. V obou případech bude outsider, ve venkovních duelech svým soupeřům podlehl. „Nemáme co ztratit. Půjdeme do utkání s tím, že všechno se dá a chceme vyhrát. Všichni si to užijeme, ale budeme bojovat o vítězství,“ neskládala zbraně Malíková.

ZKK Ragusa Dubrovník – KP Brno 55:58 (24:17, 12:20, 10:15, 9:6)

Body: Vrsaljková 14, Striličová 12, Hajdinová 10 – A. Kopecká 15, Malíková a Fadrhonsová 11, Zítková 10, Svetlíková 5, Dudáčková 4, E. Kopecká 2, Pelanderová, Hynková a Galíčková 0.

Fauly: 17:21. Trestné hody: 25/17:8/6. Trojky: 6:6. Rozhodčí: Köyici, Parlak a Tozsér. Diváci: 200.

Další výsledek sk. L: Angers – Flammes Carolo 84:63. Pořadí: 1. FCB 7, 2. Angers 7, 3. KP 6, 4. Ragusa 4.