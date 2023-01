„Zápas, který nás čeká v Řecku, vůbec nepodceňujeme, právě naopak. Myslíme si, že se může hrát ještě kvalitnější volejbal než v minulém kole. „Na Olympiakos jsme se vlastně mohli trošku připravit už před naším prvním zápasem CEV Cupu, protože jsme před ním rozebírali video PAOKu právě v zápase s Olympiacosem. Už tenkrát jsme říkali, že je to zajímavé, protože Olympiakos má obrovský potenciál, který v utkání s PAOKem tehdy nepotvrdil, a prohrál s ním," uvedl trenér KP Brno Erik Nezhoda.

Jeho svěřenky už taky ví, jak se připravit na nepříjemnou kulisu, kterou ve dvojutkání se Soluní vytvořili temperamentní řečtí fanoušci. „Když jsme odjížděli do Soluně, mysleli jsme si, že budeme hrát v zaplněné hale, což se nepotvrdilo, a možná i díky tomu jsme tam vyhráli první dva sety. Poté tam však přišlo asi 200 místních fanoušků a z haly nás v podstatě vypískali, s čímž jsme se tam nedokázali dobře popasovat. Tentokrát se bude hrát pro Řeky v daleko příznivější čas, takže atmosféra bude asi znovu zajímavá. My už teď ale naštěstí daleko více víme, co čekat,“ přesvědčoval Nezhoda.

Jeho svěřenky se na pohárové klání naladily sobotní výhrou v domácí extralize, kde přesvědčivě 3:0 na sety přehrály Frýdek-Místek.