Nula bodů. Přesně tolik ztratili házenkáři Králova Pole v letošní sezoně na domácí palubovce. „Obecně ve všech sportech platí, že domácí prostředí je určitá výhoda. V naší hale to zatím držíme, za což jsme samozřejmě rádi. Chceme, aby ta série pokračovala co nejdéle,“ sdělil trenér házenkářů Králova Pole Pavel Hladík.

Zápasy mimo brněnskou halu ale vypadají úplně jinak. Brňané totiž ještě z venku body nepřivezli. „Částečně je to kvůli tomu, že jsme hráli proti těžším soupeřům. První dva venkovní duely v Karviné a Zubří byly relativně dobře odehrané. Zápas v Novém Veselí nám úplně nevyšel a hlavně prohra v Plzni o třináct gólů nebyla úplně ideální,“ připomenul brankář Králova Pole Bohumil Pšenica utkání hrané na západě Čech z konce října.

Královo Pole trápí časté vylučování hráčů. Je totiž nejvíc trestaným týmem v soutěži. Pivot Erik Žvak je s deseti dvouminutovými tresty, třemi žlutými a jednou červenou kartou nejtrestanějším hráčem extraligy. „Brno hrálo pět let dole v tabulce. Proto, aby tomu tak nebylo, si musíme získat respekt všech zúčastněných v zápase a musíme přesvědčit, že patříme nahoru,“ vysvětlil Hladík.

Brněnští se mohou v bráně spolehnout na Pšenicu, který je v lize třetí nejlepší gólman se 104 zákroky. „Gólmani jsou v házené hodně důležití, přirovnal bych to k hokeji. Během zápasu na brankáře letí hodně střel. Jsme rádi, že se Bohumilovi daří, a doufáme, že si to udrží, a ještě se mu třeba bude dařit víc,“ pravil Hladík.

Šesté místo v tabulce hráče Králova Pole těší. „Myslím si, že můžeme být docela spokojení s umístěním. Je to dobré, protože vždycky nám úvod soutěže utekl a pak už jsme to těžko doháněli. Teď jsme to nějakým způsobem zvládli a držíme se ve středu tabulky, ale samozřejmě chceme ještě výš,“ uvedl Pšenica.

V nejbližším utkání se házenkáři Králova Pole utkají v sobotu od půl páté odpoledne na palubovce Dukly Praha a v úterý od sedmi hodin večer přivítají v domácí hale v pohárovém klání Nové Veselí. „Priorita pro nás je liga, protože chceme vrátit Brno do play-off. I pohár je velmi prestižní a přikládáme mu velkou vážnost. Budeme se snažit v tomhle divácky atraktivním duelu vyhrát, a prodloužit tak naši domácí sérii neporazitelnosti,“ uzavřel Hladík.

LUKÁŠ SOLAŘ