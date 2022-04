Největší sokolská tělocvičná jednota, respektive její členové, bodovali i v nižších věkových kategoriích. V kategorii do 18 let byl na pátém místě vyhlášen Matyáš Cacek také ze šermířského oddílu. Ve vyšší věkové kategorii 19 až 23 let byl na druhém místě vyhlášen beachvolejbalista Matyáš Džavoronok. Dlouholetý předseda oddílu šermu, zakladatel turnaje Moravanka ve fleretu žen Milan Peštál, který stále aktivně šermuje, obdržel cenu Fair play Aloise Hudce, za celoživotní obětavost sportu. Z brněnských sportovců ještě uspěl člen Sokola Horní Heršpice – krasojezdec Radek Jančík.

Zdůraznil, že z neolympijských sportů má Sokol kvalitní taneční páry, krasojízdu či akrobatický rock’n’roll a bude tedy zajímavé sledovat, kdo zazáří letos.

Bronzový medailista z olympijských her v Tokiu Choupenitch se na vyhlášení dostavil po návratu ze závodů Světového poháru v Bělehradu. V individuální soutěži sice vypadl ve druhém kole, ale i tak se posunul v žebříčku nejlepších světových fleretistů na páté místo. Český tým poté dotáhl společně s Markem Totuškem a Janem Krejčíkem do elitní desítky.

Choupenitch šermoval jako sedmý nasazený v hlavní soutěži, ve které nejprve porazil Itala Damiana Rosatelliho 15:11, ale ve druhém padl až v prodloužení s britským vicemistrem světa Marcusem Mepsteadem. „Mrzelo mě, že jsem padl v prodloužení, ale byl to dobrý zápas, ve kterém jsem bohužel neměl na konci více štěstí. Pozitivní ale je, že jsem neztratil žádné body do světového žebříčku a navíc jsem se posunul na páté místo, čímž jsem vyrovnal své kariérní maximum,” říká Choupenitch.

Sportovce, který získal v Tokiu po 73 letech olympijskou medaili pro Českou obec sokolskou, čekala v pondělí společně s Totuškem a Krejčíkem ještě týmová soutěž světového poháru, ve kterém v tomto složení nastoupili teprve podruhé. „Dokázali jsme v prvním kole porazit osmý tým světa z Kanady, který skončil mezi nejlepší osmičkou i na olympiádě. Prostě jsme vyhráli jako absolutní outsideři,” libuje si brněnský rodák.

ČESKÝ TÝM SKONČIL DESÁTÝ

„Ve druhém zápase jsme padli s Poláky, kteří prošli až do finále. Výhoda týmových soutěží je ale v tom, že se poté došermovává o deváté až šestnácté místo s tím, že tam jsou velké bodové rozdíly do hodnocení světového poháru. Takže je naprosto fantastické, že jsme skončili desátí,” připomíná, že český tým poté porazil ještě Belgii a Velkou Británii.

Právě v duelu proti Britům Choupenitch vrátil porážku zmíněnému Mepsteadovi. „Jsem opravdu rád, že jsem mu mohl porážku oplatit ještě na tom stejném turnaji,” pokračuje Choupenitch.

V posledním zápase nakonec Češi padli s Ukrajinci. „Už toho bylo na nás trochu moc. Byl to pátý zápas v jednom dni s tím, že já zápasy došermovával, takže jsem je musel otáčet. Bylo to opravdu náročné,” vysvětluje bronzový medailista z olympiády.

V anketě Sokol roku se neoceňují jen sportovní výkony, ale hodnotí se i vzdělavatelský či kulturní počin roku. „Naším cílem je ukázat široké veřejnosti pestrost záběru Sokola, současnost a posun do moderních pohybových aktivit. Vše se snažíme podpořit novým vizuálním vzhledem, který zachovává tradiční prvky, ale je signálem, že Sokol jde dál, hledí do budoucnosti a nabízí zajímavé možnosti vyžití od sportu po kulturu v aktuálním čase,“ vysvětluje ředitel Kanceláře České obce sokolské Marek Tesař.

Nejúspěšnějším sportovním kolektivem se staly basketbalistky Sokola Hradec Králové, které pouze před několika dny získaly třetí místo v Ženské basketbalové lize. Avšak v předchozím ročníku 2020/2021, tedy v roce, za který se hodnotila vyhlašovaná anketa Sokol roku, skončily druhé.

Olympionička a členka Sokola Opava, která nyní studuje v USA, Barbora Malíková byla vyhlášena vítězkou kategorie do 23 let. Sokolská atletika tradičně získává umístění v této kategorii i na stupních vítězů nejen na domácích soutěžích. Další olympionik Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové skončil v kategorii dospělých druhý za Choupenitchem, jeho oddílový kolega Lukáš Hodboď byl pátý.

Desenského kouč Petr Habásko, který se trénování atletů věnuje od roku 1996, byl vyhlášen trenérem roku. „Jsem velmi nadšená ze sportovních výsledků našich členů. Je potěšující, jak velkou pestrost a zastoupení jednotlivých sportů Sokol na poli výkonnostního sportu má. Velmi si cením práce všech cvičitelek, cvičitelů, trenérek a trenérů. Sokol jde kupředu a já si vážím každého, kdo přemýšlí jak cvičení lepšit a zpestřit,“ sděluje starostka České obce sokolské Hana Moučková.