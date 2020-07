Za normálních okolností by v těchto dnech zřejmě pobýval v Japonsku a vstřebával svůj výsledek z akce, na kterou se těšil čtyři roky. Brněnský šermíř Alexander Choupenitch ovšem místo účasti na olympijských hrách v Tokiu, v nichž fleretisté v pondělí měli bojovat o medaile, má už půl roku vynucenou zápasovou pauzu.

Alexander Choupenitch je česká šermířská jednička. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

Koronavirus jemu i ostatním šermířům zhatil plány fatálně. Nová mezinárodní sezona jim začne nejdřív v listopadu. „Upřímně jsem si vzpomněl na to, že měla být v tomto termínu olympiáda jen díky tomu, že se o tom psalo na sociálních sítích. Neřeším, co by kdyby, ale co je teď,“ podotýká šestadvacetiletý fleretista, jenž před přerušením sezony způsobené pandemií bojoval o nominaci do Tokia.