Cílem soutěže je ocenit ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíc dětí, předají jim lásku ke sportu, smysl pro povinnost a fair play. Nominovat trenéry mohl kdokoliv. „Nejdřív jsem vůbec netušila, kdo mě přihlásil. Nakonec jsem zjistila, že to byl tatínek od jedné z hráček. Moc si toho cením. Rodiče od holek jsou úžasní, se vším mi pomáhají,“ těší Chromou, která dřív florbal sama hrávala.

V osmifinále soutěže navštíví každého z nominovaných zástupci spolku Díky, trenére, kteří budou monitorovat práci trenérů a natočí s nimi krátký medailonek. „Pozvaly jsme je s holkami na trénink, aby si vyzkoušeli, co florbal obnáší. Že to není jen běhání za míčkem, ale patří k tomu další věci. Chci jim ukázat, na co se s holkami zaměřujeme. Když budou šikovní, dostanou za odměnu oběd,“ říká s úsměvem osmifinalistka soutěže.

Na konci září organizátoři vyhlásí elitní osmičku, která v listopadovém finále zabojuje o prvenství. Vítěz dostane 50 tisíc korun, z toho 40 tisíc půjde na zaplacení sportovní stáže a 10 tisíc klubu. „Můj sen je odcestovat na rok do Švédska nebo Finska, kde je florbal nejrozšířenější. Naučit se něco nového, vrátit se zpátky domů a předávat nabyté zkušenosti dál. Inspirovat ostatní a posouvat se,“ má jasno mladá lodivodka.

Současné svěřenky vede od přípravky. Klíčové podle ní je zvolit při práci s hráčkami správný přístup. „Jsem přísná, ale spravedlivá. Máme nastavená pravidla, která holky musí dodržovat. Na tréninku se maká a sranda jde stranou. Za odměnu pak chodíme na nejrůznější týmové akce. Každý měsíc si od florbalu odpočineme třeba v jump parku, ať mají holky zpestření. Právě takové akce stmelují kolektiv,“ přibližuje Chromá.

AUTORITA I KAMARÁDKA

Pro hráčky není jen autorita, ale také kamarádka. „Kdykoliv jim podám pomocnou ruku. Ať už mají jakýkoliv problém, jsme schopné ho spolu vyřešit. Na tréninku jsem vždy o půl hodiny dřív, holky jsou na to zvyklé a chodí si za mnou povídat. Vědí, že ve mně mají oporu a kdykoliv se na mě můžou obrátit,“ popisuje židenická koučka.

Florbalistkám se snaží předat i dobré hodnoty. „Můj cíl je vychovat nejen kvalitní hráčku, ale i dobrého člověka. Hodnoty jako fair play nebo týmovost jsou pro mě strašně důležité, snažím se to do holek dostat. Lidská stránka je pro mě velmi důležitá,“ povídá mladá trenérka.

Florbalu věnuje veškerý volný čas. Kromě trénování totiž dělá taky rozhodčí. „V ženách už pískám první ligu, u mužů regionální soutěže. Z mládežnických kategorií pak dorostence a juniory. Pískání mě strašně baví, a i když při trénování moc času nezbývá, nechtěla jsem se ho vzdát,“ dodává talentovaná trenérka.