Jenže kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 se neodehrál už ani odpolední duel o třetí místo mezi pražskou Slavií a Chomutovem. „Při pátečním preventivním vyšetření bylo antigenním testem zachyceno podezření na onemocnění Covid-19 u jedné hráčky KP Brno. Ta byla okamžitě odeslána do izolace a absolvuje PCR test, který onemocnění vyvrátí, nebo potvrdí,“ uvedl generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

Testování absolvovaly královopolské basketbalistky v pondělí a ve čtvrtek ráno, tehdy se žádný pozitivní případ neobjevil. „Už před turnajem jsme se rozhodli, že v pátek dopoledne preventivně otestujeme všechny týmy, i když nám přesně podle regulí předkládaly negativní testy ze čtvrtečního rána. Podle pravidel by na ně mohly odehrát i páteční zápas, ale chtěli jsme mít jistotu,“ řekl Konečný.

Podle protokolu Ženské basketbalové ligy se zápasy odkládají jen v případě, kdy se koronavirus prokáže u tří a více hráček. „Vzhledem k prevenci a bezpečnosti jsme se i tak rozhodli, že odložíme oba páteční zápasy. Přijde nám fér v této těžké době neriskovat větší rozšíření onemocnění Covid-19 mezi ligové týmy. Na tomto řešení se shodli všichni čtyři účastníci pohárového finále,“ vysvětlil Konečný.

O odložení zápasu se dozvěděly Chomutov a Slavia jen hodinu a půl před zápasem. „Jsme strašně zklamaní, protože jsme se na zápas o medaile těšili. Je to souznění s touto dobou a vlastně to do ní zapadá. Nedá se nic dělat,“ řekl Deníku chomutovský kouč Tomáš Eisner.