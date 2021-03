O změně termínu s ohledem na aktuální koronavirovou situaci rozhodla Mezinárodní florbalová federace. „Mrzí nás, že aktuální situace nedovoluje uspořádání turnaje v původním termínu, všichni ale budeme pracovat na tom, aby se šampionát v srpnu uskutečnil, a to v co nejvyšším standardu,“ uvedl generální sekretář Českého florbalu Tomáš Frank.

Aktuální protiepidemická opatření komplikují nyní cesty národních týmů do České republiky, stejně tak ale i návrat zpět do své vlasti. „Při hledání nového termínu jsme brali ohled na to, aby co možná nejméně zasáhl do nové sezony a také aby respektoval sportovní hledisko hráčů a přípravy. Aktuální sezona má vrcholit v červnu, hráči si tak budou moci odpočinout a začít přípravu, kterou by stejně absolvovali s ohledem na začátek sezony nové,“ řekl Frank.

Čeští florbalisté na šampionátu budou obhajovat triumf z roku 2019, když uspěli v Kanadě. V základní skupině je čekají Finsko, Slovensko a Lotyšsko.