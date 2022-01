Podle něj by se Djokovič měl i s ohledem na budoucnost nechat naočkovat. „Osobně jsem se tomu taky bránil, ale očkovat jsem se musel kvůli práci a nelituji toho. Bez očkování se asi nejde takto pohybovat po světě a hodně to lidem na cestách pomáhá. Kdyby měl po kariéře a chtěl zůstat doma s rodinou, tak jeho postoj chápu. K práci to ale potřebujeme,“ míní Doseděl, jenž se v roce 2000 dostal až do osmifinále Australian Open, kde ve čtyřech setech podlehl legendárnímu americkému tenistovi Petu Samprasovi.

O osudu devítinásobného vítěze Australian Open Djokoviče bude rozhodovat soud. Verdikt má padnout v pondělí. Poté srbský tenista bude buď muset Austrálii opustit a poprvé od začátku své profesionální kariéry před sedmnácti lety úvodní grandslam sezony vynechá, nebo přece jen dostane zelenou ke startu.

Sledovaný turnaj v Melbourne začíná v pondělí 17. ledna. „Ať to dopadne jakkoliv, bude se o tom ještě dlouho mluvit. Novak je kontroverzní osobnost a i v minulosti se o jeho výstřelcích diskutovalo dlouho,“ přemítá Doseděl.

Nové fanoušky Djokovič v současné situaci podle něj nezíská. „Propast mezi táborem jeho příznivců a těch, kteří ho nemají rádi, se prohloubí. Hlavně jeho skalní srbští fanoušci budou tvrdit, že bez něho ten turnaj není ono,“ nabízí pohled jedenapadesátiletý trenér TC Brno.

Právě zvlášť v Srbsku se proti postupu australských úřadů zvedla vlna nevole. Třeba tamější prezident Aleksandar Vučič obvinil Austrálii ze špatného zacházení s tenisovou hvězdou a pozval si australského velvyslance v Srbsku. S Djokovičem se taky osobně spojil. „Řekl jsem našemu Novakovi, že s ním drží celé Srbsko a že naše složky dělají vše pro to, aby obtěžování nejlepšího tenisového hráče světa okamžitě skončilo,“ zmínil v prohlášení.

V srbském hlavním městě Bělehradě se dokonce konala demonstrace na podporu Djokoviče, které se zúčastnily stovky lidí. „Jsou to Srbové, emocionální a horkokrevný národ. Malí a ukřivdění, toto se musí brát s nadsázkou,“ zmiňuje Doseděl.

Podle něj současná situace Djokovičovu kariéru výrazněji nepoznamená. „Může ho to na chvíli rozkolísat, ale po pár měsících už bude podle mě normálně připravený,“ dodává Doseděl.