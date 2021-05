Znovu tak skončily těsně před branami semifinále. „Zklamání je i s odstupem několika dní obrovské. Člověk pořád přemítá, co se dalo udělat jinak. Vedení 4:1 se v takových zápasech nesmí ztrácet. Teď nám nezbývá nic jiného, než si vše zhodnotit a připravit se na další sezonu,“ uvedl židenický trenér Jaroslav Čížek.

Jeho svěřenky přišly o vedení až v posledních dvou minutách třetí třetiny. Vyrovnávací trefu zaznamenala juniorská reprezentantka Kateřina Seemannová pouhých 34 sekund před koncem základní hrací doby. „Tatran hrál ke konci utkání v šesti a nám se několikrát nepodařilo trefit prázdnou bránu. Možná až zbytečně moc jsme se snažili vyhodit míček místo toho, abychom ho podrželi. Ušetřená půl minuta v závěru nám mohla zachránit vedení, byť třeba jen o gól,“ mrzelo brněnského kouče.

V závěrečné části podle něj sehrála roli i únava. „Většinu třetí třetiny jsme hráli na dvě formace, takže únava byla znát. Snažili jsme se dělat kratší střídání, což nám ale Tatran svou aktivní hrou znesnadňoval. Soupeřky navíc výborně zužitkovaly tlak, který si vytvořily,“ popsal Čížek.

Židenicím i v posledním čtvrtfinálovém utkání zatápěly mladé naděje Tatranu. O všechny branky na jejich straně se postaraly juniorské reprezentantky. „Bohužel jsme opět nechali vyniknout jejich střelkyně. Přitom víme, že když jim necháme metr prostoru, šance na vstřelení branky je veliká. Nedostupovali jsme prostor, který jsme chtěli,“ litoval židenický stratég.

Vyřazení sledovala pouze z lavičky dlouholetá opora Židenic Martina Valehrachová, která si v závěru základní části zranila kotník a o boje v play-off přišla. „Na jednu stranu bylo náročné sledovat zápasy jen ze střídačky bez možnosti pomoci holkám na hřišti. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem s nimi mohla být aspoň takhle. Moc mě mrzí, že se nám nepodařilo sérii srovnat, ale i to ke sportu patří,“ řekla zkušená obránkyně.

A přiznala, že v roli diváka byla nervóznější než na palubovce. „V některých momentech mě hodně svrběly ruce, takže jsem byla ráda, že mám aspoň berle, se kterými můžu šermovat. Na holky jsem strašně pyšná. V každém utkání se rvaly o vítězství a nevzdaly to ani za stavu 0:3 na zápasy. Za to jim patří obrovský respekt,“ vysekla poklonu spoluhráčkám.

Konec legendy Po posledním čtvrtfinálovém utkání ohlásila konec hráčské kariéry dlouholetá židenická opora Andrea Dernerová. Pětatřicetiletá útočnice poprvé navlékla židenický dres v roce 2008 a letos v únoru zaznamenala jubilejní 300. start v židenickém A týmu. V uplynulé sezoně si připsala 21 bodů za 11 branek a 10 asistencí a stala se třetí nejproduktivnější hráčkou Židenic v základní části. Kromě ní oznámila konec kariéry také pětadvacetiletá obránkyně Kamila Pravcová, která hájí barvy Židenic od sezony 2014/2015.

Před židenickými florbalistkami smekl i trenérský tým v čele s Čížkem. „To, co v některých zápasech dokázaly, je obdivuhodné. I pro mě jako trenéra to byl obrovský zážitek. Třeba když jsme v pátém čtvrtfinále uspěli v Praze. Po zápase jsme naskákali na hřiště, jako bychom vyhráli Superfinále. Byla to ohromná euforie. Čtvrtfinálové zápasy měly z mého pohledu všechno, byla to krásná reklama na ženský florbal, “ povídal židenický lodivod.

Jak tedy hodnotí uplynulou sezonu? „Nejdřív jsem si myslel, že pro nás bude úspěch postoupit do play-off. Když se na to ale dívám zpětně, je prohra ve čtvrtfinále zklamání. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že jsme po lednovém příchodu k týmu úplně všechno změnili. Od formací až po herní systém. Pro holky to bylo náročné, ale zvládly to,“ těšilo zkušeného kouče.

Hráčkám po skončení čtvrtfinále naordinoval volno. „Slíbil jsem, že je teď nebudu s ničím otravovat, ať si pořádně odpočinou. Následně si sezonu vyhodnotíme, absolvujeme s holkami pohovory a začneme se připravovat na novou sezonu,“ dodal Čížek.