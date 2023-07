Svým profilem připomíná slavné ardenské klasicky. I proto je cyklistický závod Brno – Mikulov – Brno tak atraktivní. Třetí ročník obnovené silniční klasiky startuje už v neděli pět minut před půl jednou odpoledne z brněnského velodromu.

Cyklistický závod Brno - Mikulov - Brno finišuje na Špilberku. | Foto: Jiří Koutník

Závod UCI Europe Tour kategorie 1.2 je zařazen do seriálu Visegrad 4 Bicycle Races a Českého poháru Škoda Cup. Opět se závodí na náročné kopcovité trati na silnicích jižní Moravy s dojezdem na hradě Špilberk v centru Brna.

Pořadatelé zvolili nový termín závodu, aby více vyhovoval potřebám zahraničních týmů, kterých se na závod chystá hned několik, chybět samozřejmě nebude ani kompletní česká špička. Dohromady startuje 28 týmů.

Oproti předchozím dvěma ročníkům se letošní závod liší jen minimálně. „Museli jsme udělat malé změny v některých úsecích tratě kvůli dopravním omezením, ale ty nijak nezasáhnou do vývoje závodu,“ říká Josef Vaishar, zástupce pořádajícího Favoritu Brno. „Opět se začne na domácím brněnském velodromu, ostrý start bude v Ostopovicích a peloton se vydá na jih do Mikulova. První polovina závodu je převážně rovinatá, v loňském roce absolvovali závodníci tuto část rychlostním průměrem přes 47 kilometrů za hodinu. Peloton se však může trhat na větru a také ve stoupání do Pavlova,“ sděluje.

Po průjezdu Mikulovem se cyklisté začnou vracet směrem k Brnu a v Dolních Kounicích, šedesát kilometrů před cílem, začne nejtěžší část celého závodu. „Do cíle odtud zbývá devět strmých stoupání, v předchozích ročnících se peloton nadělil na malé skupiny a jednotlivce, ale o vítězi se rozhodlo až v úplném závěru v ulicích Brna, ve výjezdu na Žlutý kopec a na Špilberk,“ pokračuje Vaishar.

Právě mimořádně těžké stoupání rezidenční čtvrtí na Žlutý kopec a dojezd na brněnské dominantě je nejatraktivnější částí celého závodu. Konec je ideální pro výbušné, ale kvůli náročnosti tratě, lehké závodníky. Oba předchozí ročníky vyhrál Adam Ťoupalík, v roce 2021 rozhodl už ve Žlutém kopci, loni až ve strmém a technicky náročném dojezdu na Špilberk.

Zdroj: Youtube

Závod měří necelých 190 kilometrů s převýšením 2300 metrů, z toho 1300 metrů až v posledních 60 kilometrech. „Opět očekáváme atraktivní průběh a hodně útoků ve všech stoupáních v závěru a souboj o vítězství do posledních metrů,“ dodává Vaishar.

Vítězství z prvních dvou ročníků obhajuje tým Elkov Kasper a jejich lídr Adam Ťoupalík, jehož doplní zkušení týmoví kolegové Jan Bárta, exmistr republiky na silnici Štěpán Zahálka či mistr republiky v cyklokrosu Michael Boroš. Špičkovou sestavu s Jakubem Otrubou a Danielem Turkem v čele postaví ATT Investments. V sestavě polského Vosteru ATS je nejznámnějším jménem Maciej Paterski, účastník Giro d'Italia a vítěz jarní klasiky Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš.

V dresu národního týmu Izraele pojede Itamar Einhorn. Současný izraelský šampion je člen Pro Teamu Israel - Premier Tech a vynikající sprinter, v kopcovitém profilu závodu však mezi favority nepatří. Za rakouskou sestavu Felbermayr Simplon Wels se ke startu postaví i Čech Michael Kukrle. Australský cyklista Adam Hansen, rekordman v počtu absolvovaných Grand Tour v řadě za sebou, bude naopak ozdobou týmu WSA KTM Graz.

Na 188 kilometrů dlouhou trať vyslaly své mladé talenty také tři velké profesionální týmy, poprvé se představí EF Education NIPPO s Jakubem Ťoupalíkem a Novo Nordisk. Do Brna se pravidelně vrací italský celek Friuli ASD, který slouží jako farma týmu Bahrain Victorious. Jejich jedenadvacetiletý závodník Ital Davide De Cassan je skvělý vrchař a letos patří k nejlepším v kategorii U23. Loni se pokoušel o dlouhý únik ještě před nájezdem do posledních šedesáti kilometrů.

Neutrální start závodu na velodromu je naplánován na 12.25 a cíl na dělovém bastionu na hradě Špilberk se očekává okolo páté hodiny odpoledne.