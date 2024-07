O únik se pokusil už mezi vinicemi. Tam to ještě Martinu Voltrovi nevyšlo, v Kohoutovicích už však utrhl všechny své soupeře a na Špilberk dojel po parádním výkonu s jasným náskokem. Český cyklista z týmu Pierre Baguette Cycling ovládl sobotní závod Brno – Mikulov – Brno. Svým výkonem potvrdil výtečnou formu v seriálu Visegrad 4 Bicycle Series a navázal na Adama Ťoupalíka, který kraloval v posledních třech ročnících.

Při neúčasti Ťoupalíka cítilo šanci na výhru hned několik cyklistů, po triumfu toužili i zahraniční závodníci. Jenže díky Voltrovi zůstalo vítězství v českých řadách.

Už několik kilometrů před cílem bylo jasné, že se o výhře rozhodne mezi českým cyklistou, Maďarem Barnabásem Peákem a Polákem Pavlem Szóstkou. Z osamocené trojice první odpadl maďarský reprezentant, drtivým nástupem necelých sedm kilometrů před cílem pak Voltr utrhl i druhého konkurenta.

Slavnostní ceremoniál po finiši závodu Brno - Mikulov - Brno. | Video: Deník/Jakub Tručka

„Vsadil jsem vše na útok v Kohoutovicích, říkal jsem si, že buď to vyjde nebo ne. Do spurtu jsem si nevěřil, tak jsem to musel zkusit dříve,“ popsal v cíli sobotní vítěz.

Ten přitom z počátku nejel úplně ideální závod. Už v úvodní vinici se od zbytku pole odpoutala dvacítka jezdců, do které se Voltr vklínil až jako úplně poslední. Šedesát kilometrů před koncem se pozdější vítěz pokusil o první úprk, který mu nevyšel, v závěru však už nikomu nedal šanci.

„První útok nevyšel, nohy ale byly silné, jelo se mi dobře. Naše taktika byla trochu jiná, hodně se nastupovalo, vždy jsem si do těch skupin doskakoval jako jeden z posledních. Při rozhodujícím úniku jsem byl dokonce úplně poslední. Chyběl mi tam týmový kolega Dan Vysočan, který si to zkoušel dojet, chtěli jsme zaútočit spolu,“ popsal zástupce slovenského týmu Pierre Baguette Cycling.

Do cíle si nakonec český cyklista dovezl téměř minutový náskok na Peáka, který se v závěru přehnal přes unaveného Szóstku. Z českých zástupců se do elitní desítky procpal ještě čtvrtý Matěj Zahálka, sedmý Dominik Neuman, osmý Michael Kukrle a desátý Daniel Turek. Náročný závod dlouhý 190,5 kilometrů dokončila jen devatenáctka jezdců.

Voltr brněnským vítězstvím navázal na povedené výkony v seriálu Visegrádské 4, kdy triumfoval už na Slovensku a v Maďarsku obsadil druhou příčku. I proto po předposledním závodě převzal žlutý dres. Závěrečný podnik je naplánovaný do Polska už na neděli.