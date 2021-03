"Možná začnu víc prohrávat," podotkla 37. hráčka světa po tolik úspěšném turnaji v Dubaji.

Na štědře dotované akci porazila pět soupeřek a došla až do finále, což jí zajistilo prémii 164 tisíc dolarů! "Je to obrovská motivace. Je to ujištění, že moje cesta je správná a mám v ní pokračovat," uvedla žena, jež se ještě v létě minulého roku nacházela v žebříčku WTA někde ve druhé stovce.

Kupříkladu 14. září 2020, tedy přesně před půl rokem, jí body stačily pouze na 118. příčku!

Teď si zvyká na pozornost, i Garbiňe Muguruzaová, vítězka z Dubaje, ji musela po sobotním dramatickém finále pochválit. "Klidně to mohlo skončit obráceně," řekla Španělka s narážkou na průběh zápasu (7:6, 6:3), v němž v první sadě odvrátila i setbol.

Hodně času u moře

Zkušenější z tenistek jásala ze zisku titulu po dvou letech, méně zkušená hráčka (dosud považována za specialistku na čtyřhru) ale nesmutnila. "Mám za sebou jeden z nejlepších turnajů v kariéře, jsem pyšná a vděčná a v dalších dnech mi to teprve dojde," konstatovala 25letá rodačka z Brna.

A pokud vás zajímá, jak se Krejčíková odměnila, tak jednoduše – zůstává v Emirátech. „Strávím hodně času v moři,“ usmála se.

Důvod je jednoduchý - nechce cestovat domů. "Mám strach, že bych se pak nikam nedostala," dodala s výhledem na turnaj v Miami. Tam by teoreticky mohla být mezi nasazenými. Stačí, aby nedorazily některé hráčky před ní (celkem pět).