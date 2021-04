Váží si momentů, ve kterých se upíná a chystá na konkrétní turnaj. Moc jich totiž není. Od prosince česká squashová jednička odehrála jenom tři akce, jedna z nich byla pouze exhibiční. Důvod? Pro hráče mimo top 50 je program velmi omezený. Mezinárodní squashová federace dokáže zorganizovat turnaj pro elitu – zajistit města, „bublinu“ a testování. „Jenže pro nás takové turnaje schází, protože nejsou peníze a prostředky na to je zorganizovat s veškerými aktuálními nutnostmi,“ smutnil Mekbib, který je na 70. místě žebříčku PSA.

Přitom právě prize money je zásadním zdrojem příjmů squashistů. Jenže většina hráčů se může zúčastnit pouze akcí, které se pořádají v jejich zemích nebo v těch okolních. „Počet se různí. Například ve Francii a Anglii se připravují turnaje celkem často, u nás a v okolních státech je to spíše ojedinělé,“ dodal Mekbib, trojnásobný domácí šampion. Některým v těžké době pro sport dochází motivace. „Když jsem byl v Pákistánu, tak mi někteří hráči říkali, že budou hrát do léta nebo do konce roku a pak skončí. O pár lidech vím, že to mají takto plánu,“ tvrdila česká squashová jednička.

Sám Mekbib si žádné ultimátum nedává. „Kdyby to takto pokračovalo dál, tak bych o takový režim neměl zájem a přemýšlel bych rovněž nad koncem. Jsem moc rád za to, že nás alespoň asociace podporuje,“ tvrdil Mekbib.

Ve středu nastoupí do turnaje v Praze, kde bude prvním nasazeným. Společně s ním se střetne domácí špička nebo hráči z Rakouska, Německa a také zahraniční squashisté pobývající v Praze. „Rád bych vyhrál a získal další PSA titul,“ prohlašuje Mekbib před Czech Pro Series 2, který pořádá Česká squashová asociace.

JIŘÍ UHLÍŘ